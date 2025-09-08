Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

মৌলভীবাজারে অটোরিকশা চুরির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা চুরির অভিযোগে সুমন আহমদ (২৬) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হন। আজ সোমবার সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ডিমাই ওসমানীবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সুমন আহমদ সিলেট সদর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের হারিছ আলীর ছেলে। এ ঘটনায় জাহাঙ্গীর আলম (৩০) নামের একজন আহত হন। তিনি মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার সুড়িখাল গ্রামের মৃত লাল মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার বিওসি কেছরীগুল গ্রামের স্বপন আহমদ খানের গ্যারেজে আজ ভোরে চোর ঢুকে তিনটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। বিষয়টি টের পেয়ে স্বপন চিৎকার দিলে স্থানীয় লোকজন তাদের ধাওয়া করেন। এ সময় দুজনকে ধরে ক্ষুব্ধ লোকজন তাঁদের মারধর করেন। এতে তাঁরা গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, সুমন আহমদ মারা গেছেন। আহত জাহাঙ্গীর আলমের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বড়লেখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, সিএনজিচালিত অটোরিকশা চুরির সময় দুজনকে স্থানীয় লোকজন ধরে পিটুনি দেন। এতে সুমন নামের একজন মারা গেছেন এবং একজন গুরুতর আহত হন। সুমনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

চুরিমৌলভীবাজারঅটোরিকশানিহতসিলেট বিভাগবড়লেখাসিলেটজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

ভোলায় নারীকে গাছে বেঁধে নির্যাতন: গ্রেপ্তার বিএনপি নেতাসহ আসামিরা কারাগারে

ভোলায় নারীকে গাছে বেঁধে নির্যাতন: গ্রেপ্তার বিএনপি নেতাসহ আসামিরা কারাগারে

হিজলায় গণছুটিতে পল্লী বিদ্যুতের কর্মীরা, ভোগান্তিতে গ্রাহক

হিজলায় গণছুটিতে পল্লী বিদ্যুতের কর্মীরা, ভোগান্তিতে গ্রাহক

রাকসু নির্বাচনে বামদের ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেল ঘোষণা

রাকসু নির্বাচনে বামদের ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেল ঘোষণা

বাড্ডায় চালককে খুন করে তাঁরই গ্যারেজে রিকশা বেচতে গিয়ে ধরা

বাড্ডায় চালককে খুন করে তাঁরই গ্যারেজে রিকশা বেচতে গিয়ে ধরা