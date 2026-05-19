সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে তিন শিশুর মৃত্যু, নতুন ভর্তি ৯২ জন

সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত বিভাগে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ জনে। এ সময় নতুন করে আরও ৯২ জন সন্দেহভাজন হাম-রুবেলা রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার (১৯ মে) সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত ‘হাম ও রুবেলা রোগীর প্রতিবেদন ২০২৬’ থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া তিনটি শিশু হলেন মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের ৬ মাস বয়সী ইশিতা কাহের, মৌলভীবাজার সদরের ৯ মাস বয়সী সুমিতা ও সিলেট সদরের ৯ মাস বয়সী লাবিবা। তাদের মধ্যে ইশিতা সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং বাকি দুজন সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে কোনো ল্যাব নিশ্চিত কেস ধরা না পড়লেও নতুন করে ৯২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ২৮১ জন সন্দেহভাজন হাম রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
