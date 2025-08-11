ঢাবির হলগুলোয় ছাত্রলীগের কর্মীরা সক্রিয়: ছাত্রদল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলগুলোয় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীরা সক্রিয় রয়েছেন বলে দাবি করেছেন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।
আজ সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে সিলেটের মুরারীচাঁদ (এমসি) কলেজ ছাত্রদলের কাউন্সিল ও সম্মেলন উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ দাবির কথা বলেন।
রাকিব বলেন, যাঁরা সত্যিকার অর্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিশ্বাস করেন, তাঁরা কখনো অস্বীকার করতে পারবেন না যে ১৯৭১ সালে এ দেশে গণহত্যা হয়েছে।
ছাত্রদল সভাপতি বলেন, ছাত্ররাজনীতির কার্যক্রম বিশেষত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা এখনো আতঙ্কিত। তাঁরা এখনো ট্রমার মধ্যে রয়েছেন। তাই অনেক সাধারণ শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে একধরনের অনীহা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ছাত্রদল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষাবান্ধব রাজনীতি চালিয়ে যাবে।
২১ বছর পর এমসি কলেজ ছাত্রদলের কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। দুপুরে উদ্বোধনের পর কলেজের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে শুরু হয় সম্মেলন। এমসি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক সেলিম আহমদ সাগরের সভাপতিত্বে এতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও সিলেটের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
