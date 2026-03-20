সিলেটে ৩৯ ট্রাক্টর অবৈধ পাথরসহ আটক ৫

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের শাহ আরেফিন টিলাসংলগ্ন এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ৩৯ ট্রাক্টর অবৈধ পাথরসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তাঁদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন সুনামগঞ্জের ছাতকের সাফী গাজীর ছেলে জাহাঙ্গীর গাজী (৩৮), পুরান নোয়াকোটের আছমত আলীর ছেলে ছালিক মিয়া (২০), কোম্পানীগঞ্জের ছনবাড়ীর আজিজুর রহমানের ছেলে মো. বিল্লাল (৩০), নতুন জালিয়ারপাড়ের আব্দুল মতিনের ছেলে মো. মাসুক মিয়া (৩৫) ও ঢালারপাড়ের মৃত শুক্কুর আলীর স্ত্রী রুপজান (৬৫)।
জানা গেছে, গতকাল দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন, থানা-পুলিশ ও বিজিবি কর্তৃক কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন ১ নম্বর পশ্চিম ইসলামপুর ইউপির অন্তর্গত শাহ আরেফিন টিলা এলাকা ও আশপাশ থেকে অবৈধ পাথরবোঝাই ৩৯টি মাহিন্দ্র ট্রাক্টর এবং ট্রাক্টরে থাকা আনুমানিক সাত হাজার ঘনফুট পাথর এবং ২৩০ ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়। এ সময় ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচজনকে আটক করা হয়।
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) পলাশ তালুকদার ও ৪৮ বিজিবির মেজর নুরুল হুদার নেতৃত্বে এই যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সফিকুল ইসলাম খান জানান, আসামিদের আটক করার সময় কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের সরকারি কাজে বাধা প্রদান করে। ট্রাক এবং আসামিরা থানায় রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়মিত হবে।
