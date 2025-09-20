Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

সিলেটে অনেক অলি-আউলিয়া শুয়ে আছেন, এই মাটিতে কোনো অপরাধ হতে দেওয়া যাবে না: ডিসি সারওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম। ছবি: সংগৃহীত
সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. সারওয়ার আলম বলেছেন, এই মাটিতে অনেক অলি-আউলিয়া শুয়ে আছেন, এই মাটিতে কোনো ধরনের অপরাধ হতে দেওয়া যাবে না। গতকাল শুক্রবার সিলেট নগরের কালিঘাট এলাকার হজরত শাহ নাসীরুদ্দীন (রহ.) (শাহচট) জামে মসজিদে জুমার নামাজের আগে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

ডিসি বলেন, ‘পুণ্যভূমি সিলেটে কোনো ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ করতে দেওয়া হবে না। অনেকগুলো আবাসিক হোটেলে রয়েছে, যাদের কোনো লাইসেন্স নেই। লাইসেন্স ছাড়া আইনত কোনোভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন না।’ তিনি বলেন, ‘আগামী সপ্তাহে নোটিশ জারি করা হবে। অবৈধ কাজ তো দূরের কথা, নিয়মের বাইরে কোনো কিছুই করা যাবে না।

সারওয়ার আলম বলেন, ‘সিলেটে বিভিন্ন স্থানে তীর শিলং জুয়ার আসর চলে। আমি খোঁজখবর নিচ্ছি, কোন কোন স্পটে খেলা হয়; আর কারা পরিচালনা করছেন। যাঁরা পরিচালনা করছেন এবং যাঁরা খেলছেন, তাঁরা কাল থেকেই বন্ধ করে দেন। রোববার একটি আদেশ জারি করা হবে। এরপরে এখানে যাদের পাওয়া যাবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ ডিসি বলেন, ‘একবার আইনের আওতায় পড়ে দেখেন, কত ধানে কত চাল। সবাই সাবধান হয়ে যান। অপরাধ যে করে এবং যে সহযোগিতা করে—প্রত্যেকেই অপরাধী।’

বিষয়:

অপরাধডিসিসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

সম্পর্কিত

রাবিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মবিরতির ঘোষণা

রাবিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মবিরতির ঘোষণা

সুবর্ণচরে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত ৩

সুবর্ণচরে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত ৩

খুলনায় ‘চাঁদাবাজ’কে বাড়ি থেকে ধরে এনে পিটিয়ে হত্যা করলেন ব্যবসায়ীরা

খুলনায় ‘চাঁদাবাজ’কে বাড়ি থেকে ধরে এনে পিটিয়ে হত্যা করলেন ব্যবসায়ীরা

সিলেটে অনেক অলি-আউলিয়া শুয়ে আছেন, এই মাটিতে কোনো অপরাধ হতে দেওয়া যাবে না: ডিসি সারওয়ার

সিলেটে অনেক অলি-আউলিয়া শুয়ে আছেন, এই মাটিতে কোনো অপরাধ হতে দেওয়া যাবে না: ডিসি সারওয়ার