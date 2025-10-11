সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

সিলেট প্রতিনিধি
সর্বস্তরের জনসাধারণের সুবিধার্থে সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের দাবিতে সিলেটে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাবর মুক্তি পরিষদ সিলেটের উদ্যোগে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন বাবর মুক্তি পরিষদ সিলেটের আহ্বায়ক নুরুল হুদা তালুকদার; তিন যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল মনাফ, আব্দুল মোতালেব ও জাহাঙ্গীর হোসেন এবং সদস্য মিন্টু মিয়া, আব্দুর রাকিব প্রমুখ।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ একটি পর্যটন শহর। এ ছাড়া এখানে দেশের এলপিজি হাব, ইপিজেড, অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ সঙ্গে সিলেটের সরাসরি কোনো রেল যোগাযোগব্যবস্থা নেই। সিলেটের সঙ্গে সরাসরি নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ চালু হলে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখবে। নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ জেলা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। এখনো রেললাইন না থাকায় যোগাযোগব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে।
এ সময় অবিলম্বে সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের জোর দাবি জানান বক্তারা।
সর্বস্তরের জনসাধারণের সুবিধার্থে সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের দাবিতে সিলেটে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাবর মুক্তি পরিষদ সিলেটের উদ্যোগে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন বাবর মুক্তি পরিষদ সিলেটের আহ্বায়ক নুরুল হুদা তালুকদার; তিন যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল মনাফ, আব্দুল মোতালেব ও জাহাঙ্গীর হোসেন এবং সদস্য মিন্টু মিয়া, আব্দুর রাকিব প্রমুখ।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ একটি পর্যটন শহর। এ ছাড়া এখানে দেশের এলপিজি হাব, ইপিজেড, অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ সঙ্গে সিলেটের সরাসরি কোনো রেল যোগাযোগব্যবস্থা নেই। সিলেটের সঙ্গে সরাসরি নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ চালু হলে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখবে। নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ জেলা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। এখনো রেললাইন না থাকায় যোগাযোগব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে।
এ সময় অবিলম্বে সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের জোর দাবি জানান বক্তারা।
এ সময় ছাত্রদলের নেতারা জানান, সাজিদ হত্যার খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ‘নিয়োগ-বাণিজ্য ও আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া’ বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানান তাঁরা।৮ মিনিট আগে
পূর্ব সুন্দরবনের কচিখালী অভয়ারণ্যে খালে অবৈধভাবে মাছ ধরার সময় চার জেলেকে আটক করেছেন বনরক্ষীরা। জব্দ করা হয়েছে লক্ষাধিক টাকার মাছ, দুটি জাল ও দুটি ডিঙি নৌকা। আটকদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা করা হয়েছে।১০ মিনিট আগে
নাম কাঁকড়া। তবে এটি একটি গাছ। শুধু সুন্দরবনেই পাওয়া যায়। সুন্দরবনের এই গাছের চারা লাগানো হলো রাজশাহীর পদ্মার চরে। কাঁকড়া ছাড়াও লাগানো হয়েছে সুন্দরী, পশুর, খালিশা ও বাইনগাছের চারা। এই গাছের চারাগুলো বিয়েতে উপহার পেয়েছেন রাজশাহীর মেয়ে তথাপি আজাদ।১৪ মিনিট আগে
খুলনার দিঘলিয়া উপজেলায় তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর জিসান (৭) নামে এক শিশুর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার দেয়াড়া খেয়াঘাটসংলগ্ন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে