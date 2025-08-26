সিলেটে ‘গায়েবি’ মামলার ২৮ জনকে অব্যাহতি দিতে বলেছে পুলিশ

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে একটি মামলায় ‘গায়েবি’ আসামি করা ২৮ জনকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সিলেট মহানগর পুলিশ সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. রেজাউল করিম।
এর আগে ২১ মার্চ আজকের পত্রিকায় ‘‘গায়েবি’ মামলার আসামি প্রবাসী, সরকারি কর্মকর্তা’ শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।
পুলিশ কমিশনার মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘সিলেটে অনেকগুলো মিথ্যা মামলা হয়েছে। মিথ্যা মামলা বাণিজ্য করার জন্যই হোক বা যেকোনো কারণেই হোক, অনেকগুলো মিথ্যা মামলা আমরা লক্ষ করেছি।’
আগের আইন সংশোধনের কথা উল্লেখ করে পুলিশ কমিশনার বলেন, ‘আমরা যদি কাউকে আটকের আগে কোনোভাবে শতভাগ নিশ্চিত হই যে, অসৎ উদ্দেশ্যে নিরীহ কোনো মানুষকে মামলায় জড়ানো হয়েছে, সেটার প্রতিকার দেওয়ার জন্য জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারকে এই আইনের মধ্যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেটা যথাযথ প্রয়োগ করার জন্য আমার মনে আছে, এখানে অনেকগুলো মামলা হয়েছে, বৈষম্যবিরোধী মামলা, নানাভাবে এই এলাকার লোক যিনি না, বিদেশে যিনি আছেন, তাঁকেও মামলায় জড়ানো হয়েছে।’
পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, ‘সর্বোপরি অসৎ উদ্দেশ্যে যাদের মামলায় জড়ানো হয়েছে, অন্যান্য মামলায়ও আমরা কাজ করছি। যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের কোনো এভিডেন্স নাই, এ রকম আরও সা থেকে আটটি মামলায় আমরা কাজ করছি। আশা করছি, আমরা নির্দোষ মানুষদের প্রতিকার দিতে পারব।’
