সিলেটে ‘অটোরিকশা আন্দোলন’: এবার বাসদের কার্যালয় থেকে ২২ নেতা-কর্মী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
সিলেটে আজ সকালে বাসদের কার্যালয় থেকে আটক নেতা-কর্মীদের পুলিশ ভ্যানে করে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটে আজ সকালে বাসদের কার্যালয় থেকে আটক নেতা-কর্মীদের পুলিশ ভ্যানে করে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সিলেটের কার্যালয় থেকে ২২ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে মহানগর পুলিশ (এসএমপি)। আজ শনিবার সকালে নগরের আম্বরখানা এলাকায় দলটির কার্যালয় থেকে তাঁদের আটক করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ।

এর আগে একই ঘটনায় গতকাল শুক্রবার মধ্যরাতে নগরের আখালিয়া কালীবাড়ি এলাকার বাসা থেকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন সুমনকে আটক করে পুলিশ।

বাসদ নেতারা বলছেন, পাঠচক্র চলাকালে দলের কার্যালয় ঘেরাও করে ২২ নেতা-কর্মীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম জানা যায়নি।

আজ সন্ধ্যায় সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আজ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকেরা নগরে কর্মসূচি করতে চেয়েছিল। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা সন্দেহে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে অভিযোগের সত্যতা পেলে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হবে। পরে আগামীকাল রোববার তাঁদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

বাসদের সিলেট জেলা সভাপতি আবু জাফর বলেন, ‘ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়াসহ বিভিন্ন দাবিতে আজ নগরের চৌহাট্টা থেকে আমাদের পূর্বঘোষিত ভুখা মিছিল কর্মসূচি ছিল। কিন্তু শুক্রবার রাতে পুলিশ এ কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। এরপর আমরা কর্মসূচি স্থগিত করি। কিন্তু রাতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় আমরা সব শ্রমিককে বিষয়টি অবহিত করতে পারিনি। তাই আজ সকালে শহীদ মিনার এলাকায় কয়েকজন জড়ো হন।’

তবে নিজেদের কার্যালয়ে তাঁদের কেউ ছিলেন না দাবি করে জাফর বলেন, ‘কার্যালয়ে আমাদের নিয়মিত পাঠচক্র চলছিল। সেখানে হঠাৎ অভিযান চালিয়ে পুরো অফিস ঘেরাও করে ২২ নেতা-কর্মীকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।’

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নগরের চৌহাট্টা-জিন্দাবাজার সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকেরা। এতে সিপিবির সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সুমনসহ কয়েকজন রাজনীতিক অংশ নেন। ওই দিন অটোরিকশা চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারসহ ১১ দফা দাবি জনিয়ে আগামীকাল রোববার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে আন্দোলন স্থগিত করেন চালকেরা। ওই আলটিমেটাম শেষ হওয়ার এক দিন আগে সিপিবির সুমন ও বাসদের ২২ নেতা-কর্মীকে আটক করে পুলিশ।

এদিকে আজ সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এসএমপির কমিশনার আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী বলেন, ‘ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকদের আন্দোলনে তৃতীয় পক্ষ ইন্ধন দিচ্ছে। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে। পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে সংঘাতের আশঙ্কায় অটোরিকশার চালকদের রোববারের কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেওয়া হয়নি’

গত সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকে সিলেট নগরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধে অভিযান শুরু করে পুলিশ। এসএমপি কমিশনার আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরীর উদ্যোগে পরিচালিত এই অভিযানে রিকশা জব্দ ও একাধিক চার্জিং পয়েন্টের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর পর থেকে নগরে অটোরিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা চলছে।

