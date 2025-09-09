Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

সিলেটে ‘নানীর বাড়ী’তে জুয়ার আসর, গ্রেপ্তার ১০

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ১২
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিলেটে ‘নানীর বাড়ী’ নামের একটি ভবন থেকে জুয়া খেলা অবস্থায় ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সিলেটের বাদামবাগিচার সমছু আহমদের ছেলে নাসির আহমদ (৪৫), কাজিটুলার নূরু মিয়ার ছেলে শাহিন মিয়া (৪০), মাছিমপুরের মো. জয়নাল মিয়ার ছেলে মো. হেলাল মিয়া (৩৮), বিশ্বনাথের রহিম আলীর ছেলে আকলিছ মিয়া (৩৫), জালালাবাদের রমজান আহমদের ছেলে সোহেল আহমদ (৪০), বনকলাপাড়ার কাপ্তাই মিয়ার ছেলে মো. শমশের উদ্দিন, গোয়াইটুলার আ. মন্নাফের ছেলে রুবেল হোসেন (৩৪), পাঠানটুলার মৃত আব্দুল করিমের ছেলে আব্দুল বাতির (৫৫), জালালাবাদের আব্দুল হকের ছেলে মোস্তাফা আহমদ (৪২) ও কালিঘাটের আব্দুল মোতালিবের ছেলে খোকন মিয়া (৫২)।

পুলিশ জানায়, গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টায় নগরীর এয়ারপোর্ট থানাধীন ইলেকট্টিক সাপ্লাই কলবাখানী নূরে আলা কমিউনিটি সেন্টারের পেছনে ‘নানীর বাড়ী’ নামের ভবনে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১০ জন জুয়াড়িকে আটক করা হয়েছে।

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

জুয়াগ্রেপ্তারসিলেট বিভাগসিলেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

খুলনায় চিকিৎসা করাতে এসে নিখোঁজ যুবকের লাশ উদ্ধার

খুলনায় চিকিৎসা করাতে এসে নিখোঁজ যুবকের লাশ উদ্ধার

সিলেটে ‘নানীর বাড়ী’তে জুয়ার আসর, গ্রেপ্তার ১০

সিলেটে ‘নানীর বাড়ী’তে জুয়ার আসর, গ্রেপ্তার ১০

ফরিদপুরে আসন পুনর্বিন্যাস: বিক্ষোভ-অবরোধে ঘি ঢাললেন নিক্সন

ফরিদপুরে আসন পুনর্বিন্যাস: বিক্ষোভ-অবরোধে ঘি ঢাললেন নিক্সন

আগামীকাল খাগড়াছড়িতে আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক

আগামীকাল খাগড়াছড়িতে আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক