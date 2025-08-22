Ajker Patrika
সিলেটে দুই দিনব্যাপী শিশু ও যুব সম্মেলন

সিলেট প্রতিনিধি
শিশু ও যুব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খোশনূর রুবাইয়াৎ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটে উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহযোগিতায় হয়েছে দুই দিনব্যাপী শিশু ও যুব সম্মেলন। সিলেট নগরীর দরগাহগেট এলাকার একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এ সম্মেলনে সিলেট ও সুনামগঞ্জের চার উপজেলার শতাধিক কিশোর ও যুবক অংশ নেয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার শিশু ও যুব সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খোশনূর রুবাইয়াৎ। এ সময় তিনি বলেন, শিশু ও যুবসমাজ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হলে দেশ ও জাতি সমৃদ্ধ হবে। এ ধরনের মহতী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তিনি ওয়ার্ল্ড ভিশনকে ধন্যবাদ জানান। শিশু ও যুবসমাজ উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন ইউএনও।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সিলেট এরিয়া কো-অর্ডিনেশন অফিসের সিনিয়র ম্যানেজার কাজল এ দ্রংয়ের সভাপতিত্বে ও প্রোগ্রাম অফিসার জাবির আহমদ নোমানের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ড. নাহিদ আরজুমান বানু, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অভিজিৎ পাল, সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ইকবাল সিদ্দিকী ও যুব ট্রেনিং সেন্টারের কো-অর্ডিনেটর ইমরোজ আহমদ।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা শিশু ও যুবকদের স্থাপিত চারটি স্টল পরিদর্শন করেন। আজ শুক্রবার সম্মেলন শেষ হয়।

