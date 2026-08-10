সিলেটে হামের উপসর্গে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর বিভাগে সন্দেহজনক ও নিশ্চিত হামে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৭ জনে। একই সময়ে নতুন করে ২৫ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে।
আজ সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় পরিচালকের (স্বাস্থ্য) কার্যালয় প্রকাশিত হামের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
মারা যাওয়া দুই শিশু হলো সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার রফিকুল ইসলামের সাত মাস বয়সী মেয়ে তাসপিয়া এবং সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার নূর উদ্দিনের এক বছর তিন মাস বয়সী ছেলে হামিদুল। তাসপিয়া সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং হামিদুল শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২৫ জনের শরীরে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর বিভাগে নিশ্চিত হামে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৫২।
এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১৩২ জন। এর মধ্যে শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ৫১ জন এবং ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬৩ জন।
বর্তমানে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ৩০৯ জন চিকিৎসাধীন।
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