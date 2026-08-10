Ajker Patrika
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শ্রীপুরে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
শ্রীপুরে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু
সারুফ মোড়ল। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সারুফ মোড়ল (১৭) নামে এক এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকালে ঢাকার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য মতিউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত সারুফ মোড়ল উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের সিংগারদিঘী গ্রামের শাহান মোড়লের ছেলে। তিনি নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন।

নিহতের চাচা মাহফুল হাসান হান্নান বলেন, গত তিন দিন ধরে জ্বরে ভুগছিল সারুফ। রোববার সকালে তাকে মাওনা চৌরাস্তা এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডেঙ্গু শনাক্ত হয়। পরে দ্রুত তাকে ঢাকার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকাল ছয়টার দিকে সারুফের মৃত্যু হয়েছে।

হান্নান জানান, আজও তার একটি ব্যবহারিক পরীক্ষা ছিল।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মতিউর রহমান বলেন, ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সব পরীক্ষা দিয়েছিল। শুধু কয়েকটি ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে পারেনি।

বিষয়:

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