Ajker Patrika
En
সিলেট

মৌলভীবাজারে শতভাগ পাসসহ ৬৬টি জিপিএ-৫ পেয়েছে শমশেরনগর বিএএফ শাহীন কলেজে

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারে শতভাগ পাসসহ ৬৬টি জিপিএ-৫ পেয়েছে শমশেরনগর বিএএফ শাহীন কলেজে

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার শমশেরনগর বিএএফ শাহীন কলেজে এসএসসিতে এবার শতভাগ পাসসহ ৬৬টি জিপিএ-৫ লাভ করেছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, কমলগঞ্জ উপজেলায় শমশেরনগর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী শাহীন কলেজ থেকে এই বছর ১২৭ জন এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। শতভাগ পাসসহ ৬৬টি জিপিএ-৫ পেয়েছে।

কমলগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শামছুন নাহার পারভীন এ ফলাফলের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, শমশেরনগর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী শাহীন কলেজ তাদের ধারাবাহিক সফলতা ধরে রেখেছে। কলেজটি জেলার মধ্যে সেরা হয়েছে।

বিষয়:

কমলগঞ্জমৌলভীবাজারশিক্ষাবোর্ডসিলেট বিভাগফল প্রকাশজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত