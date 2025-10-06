Ajker Patrika
যুক্তরাজ্য যুবলীগ নেতা কয়ছর সিলেটে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
যুক্তরাজ্য যুবলীগের নেতা কয়ছর আহমদ ওরফে হোসাইন। ছবি: সংগৃহীত
সিলেট নগরের বাগবাড়ি এলাকা থেকে যুক্তরাজ্য যুবলীগের নেতা কয়ছর আহমদ ওরফে হোসাইনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার গভীর রাতে কোতোয়ালি থানার পুলিশ কয়ছরকে তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়ছর আহমদ বাগবাড়ি এলাকার মৃত একরাম উল্লাহর ছেলে। কয়ছর সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির খানের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত।

পুলিশ জানায়, কয়ছরের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। পরোয়ানার ভিত্তিতে কোতোয়ালি থানার একটি বিশেষ দল গতকাল রাত সাড়ে ১২টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, কয়ছর আহমদকে আজ সোমবার সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

