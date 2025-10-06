যুক্তরাজ্য যুবলীগ নেতা কয়ছর সিলেটে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেট নগরের বাগবাড়ি এলাকা থেকে যুক্তরাজ্য যুবলীগের নেতা কয়ছর আহমদ ওরফে হোসাইনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার গভীর রাতে কোতোয়ালি থানার পুলিশ কয়ছরকে তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়ছর আহমদ বাগবাড়ি এলাকার মৃত একরাম উল্লাহর ছেলে। কয়ছর সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির খানের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত।
পুলিশ জানায়, কয়ছরের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। পরোয়ানার ভিত্তিতে কোতোয়ালি থানার একটি বিশেষ দল গতকাল রাত সাড়ে ১২টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, কয়ছর আহমদকে আজ সোমবার সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
সিলেট নগরের বাগবাড়ি এলাকা থেকে যুক্তরাজ্য যুবলীগের নেতা কয়ছর আহমদ ওরফে হোসাইনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার গভীর রাতে কোতোয়ালি থানার পুলিশ কয়ছরকে তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়ছর আহমদ বাগবাড়ি এলাকার মৃত একরাম উল্লাহর ছেলে। কয়ছর সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির খানের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত।
পুলিশ জানায়, কয়ছরের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। পরোয়ানার ভিত্তিতে কোতোয়ালি থানার একটি বিশেষ দল গতকাল রাত সাড়ে ১২টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, কয়ছর আহমদকে আজ সোমবার সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থেকে অপহরণ হওয়া এক ব্যবসায়ীকে মুক্তিপণ দিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে উদ্ধারের দাবি করেছেন স্বজনেরা। ওই ব্যবসায়ীর নাম মো. মকবুল (৩৮)। তিনি পেশায় কসাই ও গরুর ভুঁড়ি বিক্রেতা।২ মিনিট আগে
খুলনা নগরীতে ইমরান মুন্সি (৩৫) নামের এক ব্যবসায়ীকে মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী ‘গ্রেনেড বাবু’র সক্রিয় সদস্য ছিলেন। প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসীরা তাঁর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে। আজ সোমবার রাত পৌনে ৮টার দিকে নগরীর ২ নম্বর কাস্টমঘাট এলাকায় ঘটনাটি ঘটে...৬ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদ এলাকায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে মৌমিতা বাসের ধাক্কায় এক ইজিবাইক আরোহী মারা গেছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন চালকসহ আরও দুজন। ঘটনার পরপরই উত্তেজিত জনতা বাসের চালক ও হেলপারকে পিটিয়ে আহত করে বাসে অগ্নিসংযোগ করেছে।৯ মিনিট আগে
সম্প্রতি খাগড়াছড়ির গুইমারায় গুলিবর্ষণে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে প্রদীপ প্রজ্বালন ও স্মরণসভার আয়োজন করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন। আজ সোমবার রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এই আয়োজন করা হয়। সভা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে জাতীয় সংলাপ আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছ১০ মিনিট আগে