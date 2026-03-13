গোয়াইনঘাটে মুরগির খামার থেকে কিশোরের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

সিলেটের গোয়াইনঘাটে মুরগির খামার থেকে সুমন মিয়া (১৫) নামের এক কিশোরের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার ফতেহপুরে ইউনিয়নের তৃতীয়খণ্ড গ্রামের একটি খামার থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।
সুমন মিয়া ওই গ্রামের আনোয়ার মিয়ার ছেলে। সে একজন রাজমিস্ত্রি ছিল। তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে তৃতীয়খণ্ড গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে মোস্তাকিম তাঁদের মুরগির খামারে সুমনের গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে বিষয়টি ফতেহপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিনকে জানানো হয়। খবর পেয়ে চেয়ারম্যান বিষয়টি গোয়াইনঘাট থানায় জানালে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে একদল পুলিশ গিয়ে সুমনের লাশ উদ্ধার করে।
ইউপি চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিন জানান, হত্যার শিকার কিশোরের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর হয়েছে। তবে কে বা কারা তাকে গলা কেটে হত্যা করেছে, তা এখনো জানা যায়নি।
গোয়াইনঘাট থানার ওসি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, ফতেহপুরের তৃতীয়খণ্ড গ্রামের মুরগির খামার থেকে এক কিশোরের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
