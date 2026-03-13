পানিতে তলিয়ে গেছে আলুখেত, দুশ্চিন্তায় চাষিরা

গাইবান্ধায় গত ২৪ ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিপাতে পানির নিচে তলিয়ে গেছে আলুর খেত। এতে চলতি মৌসুমে আলুচাষিদের মধ্যে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আলু তোলার আগমুহূর্তে খেতে বৃষ্টির পানি জমে যাওয়ায় তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। বৃহস্পতিবার জেলায় ১২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।
সরেজমিন দেখা যায়, হঠাৎ বৃষ্টিতে গাইবান্ধার বিভিন্ন এলাকায় আলুখেতে পানি জমে গেছে। অনেক জায়গায় আলুর খেত আংশিক পানিতে তলিয়ে গেছে বলে জানান কৃষকেরা। এতে খেতে থাকা আলু দ্রুত তোলা না হলে পচে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
গোবিন্দগঞ্জের শাখাহারে কৃষক রায়হানুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা কয়েক দিন ধরেই আলু তোলার কাজ করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টিতে অনেক খেতে পানি জমে গেছে। জমি শুকাতে সময় লাগবে। এর মধ্যে আবার বৃষ্টি হলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে।’
কৃষক ফুল মিয়া বলেন ‘অনেক খেতে আলু তোলার কাজ এখনো বাকি রয়েছে। হঠাৎ বৃষ্টিতে খেতে পানি জমে যাওয়ায় আলু তোলা বন্ধ রাখতে হয়েছে। এতে বাড়তি সময়ের পাশাপাশি খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।’
কৃষি সংশ্লিষ্টরা বলছেন, খেতে দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকলে আলু দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যদি কয়েক দিন টানা বৃষ্টি হয়, তাহলে অনেক কৃষককে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারেন।
এ বিষয়ে গাইবান্ধা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক আতিকুল ইসলাম বলেন, জেলায় চলতি মৌসুমে ১২ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ করা হয়েছে। গতকালে বৃষ্টিতে আলুর ভরা মৌসুমে কিছুটা ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। যাতে চাষিদের ক্ষতির বেশি না হয়, সে জন্য মাঠপর্যায়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে আলুচাষিদের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে সরকারি কর্মকর্তাদের সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে কেউ অফিসে না এলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।৪ মিনিট আগে
বাগেরহাটের রামপালে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) বিকেলে বাগেরহাটের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেজবাহ উদ্দিনকে প্রধান করে এই কমিটি করা হয়।২৯ মিনিট আগে
সিলেটের গোয়াইনঘাটে মুরগির খামার থেকে সুমন মিয়া (১৫) নামের এক কিশোরের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার ফতেহপুরে ইউনিয়নের তৃতীয়খণ্ড গ্রামের একটি খামার থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। সুমন মিয়া ওই গ্রামের আনোয়ার মিয়ার ছেলে। সে একজন রাজমিস্ত্রি ছিল। তার লাশ উদ্ধার করে৪৪ মিনিট আগে
নিখোঁজের তিন দিন পর ভোলার দৌলতখানে প্রবাসীর বাড়ির সেপটিক ট্যাংক থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার উপজেলার চরখলিফা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওই বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর থেকে ওই প্রবাসীর স্ত্রী পলাতক রয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে