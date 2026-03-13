Ajker Patrika
গাইবান্ধা

পানিতে তলিয়ে গেছে আলুখেত, দুশ্চিন্তায় চাষিরা

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধায় বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে আলুর খেত। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধায় গত ২৪ ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিপাতে পানির নিচে তলিয়ে গেছে আলুর খেত। এতে চলতি মৌসুমে আলুচাষিদের মধ্যে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আলু তোলার আগমুহূর্তে খেতে বৃষ্টির পানি জমে যাওয়ায় তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। বৃহস্পতিবার জেলায় ১২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

সরেজমিন দেখা যায়, হঠাৎ বৃষ্টিতে গাইবান্ধার বিভিন্ন এলাকায় আলুখেতে পানি জমে গেছে। অনেক জায়গায় আলুর খেত আংশিক পানিতে তলিয়ে গেছে বলে জানান কৃষকেরা। এতে খেতে থাকা আলু দ্রুত তোলা না হলে পচে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গোবিন্দগঞ্জের শাখাহারে কৃষক রায়হানুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা কয়েক দিন ধরেই আলু তোলার কাজ করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টিতে অনেক খেতে পানি জমে গেছে। জমি শুকাতে সময় লাগবে। এর মধ্যে আবার বৃষ্টি হলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে।’

কৃষক ফুল মিয়া বলেন ‘অনেক খেতে আলু তোলার কাজ এখনো বাকি রয়েছে। হঠাৎ বৃষ্টিতে খেতে পানি জমে যাওয়ায় আলু তোলা বন্ধ রাখতে হয়েছে। এতে বাড়তি সময়ের পাশাপাশি খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।’

গাইবান্ধায় বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে আলুর খেত। ছবি: আজকের পত্রিকা

কৃষি সংশ্লিষ্টরা বলছেন, খেতে দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকলে আলু দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যদি কয়েক দিন টানা বৃষ্টি হয়, তাহলে অনেক কৃষককে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারেন।

এ বিষয়ে গাইবান্ধা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক আতিকুল ইসলাম বলেন, জেলায় চলতি মৌসুমে ১২ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ করা হয়েছে। গতকালে বৃষ্টিতে আলুর ভরা মৌসুমে কিছুটা ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। যাতে চাষিদের ক্ষতির বেশি না হয়, সে জন্য মাঠপর্যায়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে আলুচাষিদের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

গাইবান্ধাবৃষ্টির খবরজেলার খবররংপুর বিভাগআলু
