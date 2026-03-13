Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ছাত্রশক্তি নেতার পুড়ে যাওয়া বাড়ি দেখলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ঢাবি ছাত্রশক্তি শাখার নেতা সাইফুল্লাহর গ্রামের বাড়িতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় ঢাবি ছাত্রশক্তি শাখার নেতা সাইফুল্লাহর বাড়িতে দুর্বৃত্তের অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) দুপুরে উপজেলার ডোমঘাটা গ্রামে সাইফুল্লাহর বাড়িতে যান তিনি।

জানা গেছে, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখেন। তিনি সাইফুল্লাহর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সান্ত্বনা দেন। পরে তিনি হালুয়াঘাট সার্কেল এসপির সঙ্গে কথা বলে সাইফুল্লাহর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সন্দেহভাজন অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ সময় উপস্থিত জনসাধারণের সঙ্গে মতবিনিময়কালে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। পরে এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্থানীয় বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন।

প্রসঙ্গত, সাইফুল্লাহ জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক। আজ ভোরে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার ডোমঘাটা গ্রামে তাঁর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ সন্দেহে এক শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে পুলিশে দেওয়ার ঘটনার পাঁচ দিন পর সাইফুল্লাহর গ্রামের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

বিষয়:

ঢাবিদুর্বৃত্তময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অপারেশন থিয়েটারে মির্জা আব্বাস, মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার

ভৈরবে ১ কোটি ৮৫ হাজার টাকাসহ আটক দুই স্বর্ণকার, ২১ ঘণ্টা পর মুক্ত

চট্টগ্রামে ৭ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাইবার আইনে মামলা

হিজবুল্লাহর লাগাম টানতে চায় লেবাননের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সেনাবাহিনীর না

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান যুদ্ধের সাতপাকে আটকে গেছে ট্রাম্পের জয়

ইরান যুদ্ধের সাতপাকে আটকে গেছে ট্রাম্পের জয়

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবীর দিকে তাক করা ‘মহাকাশ লেজার’ শনাক্ত

৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবীর দিকে তাক করা ‘মহাকাশ লেজার’ শনাক্ত

ব্যাপক হামলার পরও স্থিতিশীল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা: ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

ব্যাপক হামলার পরও স্থিতিশীল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা: ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

‘একসঙ্গে এত কবর কখনো খুঁড়ি নাই’

‘একসঙ্গে এত কবর কখনো খুঁড়ি নাই’

সম্পর্কিত

সিলেটে ট্রাকচাপায় স্কুলশিক্ষকসহ নিহত ২

সিলেটে ট্রাকচাপায় স্কুলশিক্ষকসহ নিহত ২

আমরা আমাদের ভোটটা ওই গণনার সময় রক্ষা করতে পারিনি: সারজিস আলম

আমরা আমাদের ভোটটা ওই গণনার সময় রক্ষা করতে পারিনি: সারজিস আলম

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল