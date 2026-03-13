ছাত্রশক্তি নেতার পুড়ে যাওয়া বাড়ি দেখলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় ঢাবি ছাত্রশক্তি শাখার নেতা সাইফুল্লাহর বাড়িতে দুর্বৃত্তের অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) দুপুরে উপজেলার ডোমঘাটা গ্রামে সাইফুল্লাহর বাড়িতে যান তিনি।
জানা গেছে, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখেন। তিনি সাইফুল্লাহর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সান্ত্বনা দেন। পরে তিনি হালুয়াঘাট সার্কেল এসপির সঙ্গে কথা বলে সাইফুল্লাহর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সন্দেহভাজন অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ সময় উপস্থিত জনসাধারণের সঙ্গে মতবিনিময়কালে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। পরে এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্থানীয় বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন।
প্রসঙ্গত, সাইফুল্লাহ জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক। আজ ভোরে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার ডোমঘাটা গ্রামে তাঁর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ সন্দেহে এক শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে পুলিশে দেওয়ার ঘটনার পাঁচ দিন পর সাইফুল্লাহর গ্রামের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।
