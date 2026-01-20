প্রশাসনের অভিযানে ১০ নৌকা কেটে ধ্বংস

জৈন্তাপুর (সিলেট) প্রতিনিধি
সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে চার নম্বর বাংলাবাজারের রাংপানি নদীতে ১০টি বারকি নৌকা ধ্বংস ও বালুভর্তি তিনটি ট্রাক আটক করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় জৈন্তাপুর উপজেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) পলি রানী দেবের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত ১০টি বারকি নৌকা করাত দিয়ে কেটে ধ্বংস করা হয়। এ ছাড়া অবৈধভাবে উত্তোলিত বালু পরিবহনের দায়ে তিনটি ট্রাক আটক করা হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ৪৮ বিজিবির সদস্য ও জৈন্তাপুর মডেল থানা-পুলিশের দুটি টিম।
অভিযান পরিচালনাকারী সহকারী কমিশনার (ভূমি) পলি রানী দেব বলেন, ‘আমরা নিয়মিত উপজেলাজুড়ে পরিবেশ আইনে অভিযান পরিচালনা করে আসছি। আজকে রাংপানি নদীতে অভিযান পরিচালনা করে ১০টি বারকি নৌকা ধ্বংস করা হয়েছে, বালুভর্তি তিনটি ট্রাক আটক করা হয়েছে। আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে।’
