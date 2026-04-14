Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

আবারও ভেঙে গেছে বেইলি সেতুর পাটাতন, মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি  
আজ সকাল ৯টার দিকে বেইলি সেতুর দুটি পাটাতনের জোড়া খুলে নিচের দিকে দেবে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জ-জগন্নাথপুর-আউশকান্দি-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়কের জগন্নাথপুর উপজেলার নলজুর নদীর কাটাগাঙ্গের ওপর বেইলি সেতুর পাটাতন আবারও ভেঙে গেছে। মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে সেতুর পাটাতন ভেঙে যাওয়ায় ওই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সুনামগঞ্জে আসা যানবাহন আটকা পড়েছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রী সাধারণ।

সরেজমিন দেখা গেছে, সুনামগঞ্জ-ঢাকা আঞ্চলিক এই মহাসড়কের বেইলি সেতুর দুটি পাটাতনের জোড়া খুলে নিচের দিকে দেবে গেছে। নিচের অংশের স্টিলও ভেঙে গেছে। সেতুর উভয় পাড়ে বড় বড় পরিবহনের কয়েকটি গাড়ি আটকা পড়েছে।

পাবনা থেকে আসা নিজাম উদ্দিন নামের এক শ্রমিক সর্দার বলেন, ‘আমরা ৩৮ জনের একটি টিম ধান কাটার জন্য সুনামগঞ্জে যাচ্ছিলাম। চরম দুর্ভোগে পড়েছি আমরা।’

সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক সুহেল মিয়া বলেন, ‘চার বছর ধরে দুই দিন পরপর সেতুটির বিভিন্ন অংশ ভেঙে যায়; খুলে যায়। ফলে এ সড়কে চলাচলকারী সবাইকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কবে যে এ দুর্ভোগ শেষ হবে, কেউ জানে না।’

এ ব্যাপারে সুনামগঞ্জ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন বলেন, ‘মেরামতের জন্য লোক পাঠানো হয়েছে। কাজ চলছে।’

উল্লেখ্য, সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-আউশকান্দি-ঢাকা আঞ্চলিক এ মহাসড়কে জগন্নাথপুর উপজেলার ইছগাঁও নামক স্থানে বহমান নলজুর নদীর ওপর (কাটাগাঙ্গ) ২০১২ সালে বেইলি সেতুটি নির্মাণ করা হয়। পরে ২০১৭ সালের ১৩ জুন সেতুটির দক্ষিণ অংশের অ্যাপ্রোচের মাটি ধসে গর্তের সৃষ্টি হয়। একই বছরের ১৩ জুলাই আবার মাটি ধসে একই স্থানে দ্বিতীয়বার গর্তের সৃষ্টি হলে অ্যাপ্রোচে অতিরিক্ত স্টিল দিয়ে মেরামতের করা হয়। পরে আবার ২০২২ সালের ১৫ জুলাই সেতুটির উত্তর অংশের অ্যাপ্রোচের মাটি ধসে গর্তের সৃষ্টি হলে অ্যাপ্রোচে অতিরিক্ত স্টিল দিয়ে মেরামত করা হয়। ২০২৩ সালের ২২ আগস্ট সেতুটি ভেঙে সিমেন্টবোঝাই একটি ট্রাকডুবির ঘটনায় চালক ও তাঁর সহকারী নিহত হন। ওই সময় এক সপ্তাহ এ সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে সেতুটির দুই মাথায় টাঙিয়ে দেওয়া হয় সতর্কতা সাইনবোর্ড। ঘোষণা করা হয় ঝুঁকিপূর্ণ সেতু। তবুও প্রতিনিয়ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলে ভারী যানবাহন। এতে কয়েক দিন পরপর সেতুটির পাটাতন ভেঙে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

বিষয়:

যানবাহনসুনামগঞ্জসেতুসিলেট বিভাগজগন্নাথপুরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি–স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি–স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

সম্পর্কিত

শাজাহানপুরে বাসের সঙ্গে ভটভটির সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৬

শাজাহানপুরে বাসের সঙ্গে ভটভটির সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৬

ভারতে আটক দুই বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

ভারতে আটক দুই বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

সাভারে কোটি টাকার হেরোইনসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

সাভারে কোটি টাকার হেরোইনসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

বৈদ্যুতিক লাইনে বেলুন, ১৪ মিনিট বন্ধ থাকল মেট্রোরেল

বৈদ্যুতিক লাইনে বেলুন, ১৪ মিনিট বন্ধ থাকল মেট্রোরেল