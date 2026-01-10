Ajker Patrika

সুনামগঞ্জ-৩ আসন

স্বজনদের টাকায় নির্বাচনী ব্যয়

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি  
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জের প্রবাসী অধ্যুষিত জগন্নাথপুর ও শান্তিগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত সুনামগঞ্জ-৩ আসন। এই আসনে এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেন। এর মধ্যে যাচাই-বাছাইকালে ৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়। আর প্রার্থীরা প্রবাসী স্ত্রী, ভাই, বোন ও ছেলের টাকায় নির্বাচনী ব্যয় মেটাবেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

নির্বাচনী মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিল করা ব্যয় বিবরণী পর্যালোচনা করে জানা গেছে, অধিকাংশ প্রার্থী স্বজনদের টাকায় নির্বাচনী ব্যয় মেটানোর কথা উল্লেখ করেছেন। প্রবাসী অধ্যুষিত এ নির্বাচনী এলাকার অনেকেই যুক্তরাজ্যপ্রবাসী। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে তাঁরা লন্ডনি হিসেবে পরিচিত।

খেলাফত মজলিস মনোনীত যুক্তরাজ্যপ্রবাসী শেখ মুশতাক আহমেদ নির্বাচনে ২৫ লাখ টাকা ব্যয় করবেন। তার মধ্যে নিজের প্রবাসে থাকা আয় মাত্র ১ লাখ এবং বাকি ২৪ লাখ টাকা দেবেন তাঁর লন্ডনি স্ত্রী।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত অ্যাডভোকেট ইয়াসীন খান ব্যয় করবেন ২৫ লাখ টাকা। তিনি নিজের আইন পেশা থেকে ১২ লাখ এবং যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ভাই আলীনুর ১৩ লাখ টাকা দেবেন বলে উল্লেখ করেছেন হলফনামায়।

বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ কয়ছর আহমেদ যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ও ব্যবসায়ী। দেশ-বিদেশে দুই জায়গায় তাঁর ব্যবসা রয়েছে। ব্যবসার আয় থেকে তিনি নির্বাচনে ৩৬ লাখ টাকা ব্যয় করবেন।

বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ব্যারিস্টার আনোয়ার হোসেন আইন পেশার আয় থেকে ৩৭ লাখ টাকা ব্যয় করবেন বলে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মনোনীত প্রার্থী ও সংগঠনটির নায়েবে আমির শাহীনুর পাশা চৌধুরী নির্বাচনে ২৫ লাখ টাকা ব্যয় করবেন বলে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ছেলে এবং ভাই ও বোন মিলে ১৭ লাখ টাকা দেবেন। বাকি ৮ লাখ টাকা নিজের আয় থেকে ব্যয় করবেন তিনি।

