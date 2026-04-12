Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

হাওরে বাঁধের মাটি ধসে যুবকের মৃত্যু

মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি
মাটিচাপা পড়া যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জের মধ্যনগরে হাওরের বাঁধে মাটি সরানোর সময় ধসে পড়ে মাটিচাপায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (১২ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার গুরমার হাওরের ৮ নম্বর উপপ্রকল্পের শৌলডুয়ারী বাঁধে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত যুবকের নাম আরমান মিয়া (১৮)। তিনি উপজেলার শালীয়ানী গ্রামের চানপর মিয়ার ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টানা কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টিতে জেলার বিভিন্ন হাওরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এতে মধ্যনগর উপজেলার রুপেশ্বর হাওরের বিস্তীর্ণ জমিতে পানি আটকে পড়ে। জমে থাকা পানি নিষ্কাশনের জন্য গত শুক্রবার রাতে স্থানীয় কৃষকেরা গুরমার হাওরের ৮ নম্বর উপপ্রকল্পের শৌলডুয়ারী বাঁধ কেটে দেন। বাঁধ কাটার পর পানিপ্রবাহ শুরু হলেও একপর্যায়ে কাটা অংশের পাড় ধসে পড়ে এবং পানি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আজ সকালে শালীয়ানী গ্রামের কয়েকজন কৃষক ধসে পড়া অংশের মাটি সরানোর কাজ শুরু করেন। দুপুরের দিকে কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছালে হঠাৎ আবারও বাঁধের পাড় ধসে পড়ে। এ সময় অন্যরা দ্রুত সরে যেতে পারলেও আরমান মিয়া মাটির নিচে চাপা পড়েন। স্থানীয় লোকজন ও শ্রমিকেরা প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ধর্মপাশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন।

মধ্যনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি একটি দুর্ঘটনা বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মধ্যনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সঞ্জয় ঘোষ বলেন, ‘বাঁধে মাটিচাপায় এক যুবকের মৃত্যুর খবর পেয়েছি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে বাঁধ কাটার বিষয়ে প্রশাসনের কোনো অনুমতি ছিল না। স্থানীয়রা আমাদের না জানিয়ে নিজেরাই বাঁধ কেটে দিয়েছেন।’

সুনামগঞ্জহাওরসিলেট বিভাগজেলার খবরমধ্যনগর
