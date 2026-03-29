সুনামগঞ্জে নদীর পাড়ে বালুচাপায় শ্রমিকের মৃত্যু, আহত ১

সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে নদীর পাড় কাটার সময় বালুচাপা পড়ে লিয়াকত আলী (৩২) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এতে আরও একজন আহত হয়েছেন। আজ রোববার বাদাঘাট ইউনিয়নে যাদুকাটা নদীর পশ্চিম পাড়ে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত লিয়াকত আলী জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সিরাজপুর গ্রামের মৃত আব্দুল কুদ্দুছের ছেলে।
জানা যায়, আজ ভোরে লিয়াকত আলীসহ কয়েকজন শ্রমিক শিমুলবাগান-সংলগ্ন ঘাগটিয়া গ্রামের যাদুকাটা নদীর পশ্চিম পাড়ে বালু উত্তোলন করতে যান। এ সময় নদীর পাড় ধসে পড়লে বালুর নিচে চাপা পড়েন লিয়াকত আলীসহ দুজন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসে আহতাবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে। এতে লিয়াকত আলী ঘটনাস্থলেই মারা যান।
এ ব্যাপারে বাদাঘাট ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. নিজাম উদ্দিন বলেন, আজ ভোরে শিমুলবাগান-সংলগ্ন ঘাগটিয়া গ্রামের যাদুকাটা নদীর পশ্চিম পাড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এতে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বলেন, ভোরে নদীর পাড় কেটে বালু উত্তোলনের সময় একজন শ্রমিক নিহত হন এবং একজন আহত হন। নিহত শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
