শাহজাদপুরে নিখোঁজের দুই দিন পর যুবকের মরদেহ উদ্ধার, শরীরে আঘাতের চিহ্ন

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় মো. সবুজ (৩৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে উপজেলার হাবিবুল্লাহনগর ইউনিয়নের হাসাকোলা গ্রামের নান্নুর বাড়ির রাস্তার উত্তর পাশ থেকে স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
নিহত সবুজ উপজেলার রতনকান্দি উত্তরপাড়ার বাসিন্দা আব্দুল রহিমের ছেলে।
নিহতের স্ত্রী জানান, গত বুধবার সবুজ বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর আর ফিরে আসেননি। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। পরে শুক্রবার সকালে হাসাকোলা এলাকায় তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়।
শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘নিহতের শরীর ও চোখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তিনি চোর চক্রের সক্রিয় সদস্য ছিলেন বলে জানা গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে চুরি ও ডাকাতির ছয়টি মামলা রয়েছে।’
ওসি আরও বলেন, সবুজের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ও তদন্ত শেষে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।
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