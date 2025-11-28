Ajker Patrika

ভোটের মাঠে: প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি-জামায়াত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে আবর্তিত হয়েছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী—এই তিন দল ঘিরে। তবে গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের পর নিষিদ্ধ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম। তাই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জেলার ছয়টি আসনেই বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

দল দুটির প্রার্থীরা উঠান বৈঠক, মিছিল, পথসভা ও গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন। গ্রাম থেকে শহরের সব জায়গায় ঝোলানো হয়েছে পোস্টার ও ব্যানার।

স্থানীয়দের মতে, এবার সিরাজগঞ্জের প্রায় সব আসনেই বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীদের মধ্যে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। বিশেষ করে উল্লাপাড়া ও বেলকুচি-চৌহালী আসনে ভোটারদের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। তবে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর নেতা-কর্মীদের মধ্যে কোন্দল বেড়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

সিরাজগঞ্জ-১: কাজীপুর ও সিরাজগঞ্জ সদরের একাংশ নিয়ে আসনটি গঠিত। এ আসনে জামায়াতের জেলা আমির মাওলানা শাহিনুর আলম ইতিমধ্যেই সভা-সমাবেশ শুরু করেছেন। তবে এ আসনে বিএনপি এখনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি। মনোনয়নপ্রত্যাশীদের মধ্যে রয়েছেন কণ্ঠশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা, জেলা বিএনপির সহসভাপতি নাজমুল হাসান তালুকদার রানা এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম রেজা। স্থানীয়দের মতে, বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব না মিটলে এ আসনে জামায়াতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কঠিন হবে।

সিরাজগঞ্জ-২: সদর ও কামারখন্দ নিয়ে গঠিত এ আসনে জামায়াতের জেলা সেক্রেটারি মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলামকে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে। স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের মতে, এ আসনে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।

সিরাজগঞ্জ-৩: রায়গঞ্জ ও তাড়াশ উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে বিএনপির ঐতিহ্যবাহী আসন হিসেবে পরিচিত। পরপর চারবার (১৯৯১, ১৯৯৬-এর ফেব্রুয়ারি ও জুন এবং ২০০১) এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন বিএনপি নেতা আব্দুল মান্নান তালুকদার। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে রাহিদ মান্নান লেলিন মনোনয়ন চাইলেও দল সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে জেলা বিএনপির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এবং সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ভিপি আয়নুল হককে। ফলে দলটির একটি অংশ নিষ্ক্রিয় রয়েছে।

এদিকে এ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মোহাম্মদ আব্দুস সামাদকে মনোনয়ন দিয়েছে দলটি।

সিরাজগঞ্জ-৪: উল্লাপাড়া উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য পরিচিত। এ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক এমপি এম আকবর আলী। অন্যদিকে, জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খানকে এ আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয়দের মতে, আকবর আলীকে চূড়ান্ত প্রার্থী করা হলে এটি হবে বিএনপি-জামায়াতের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসন। তবে এ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ার পর উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আজাদ হোসেন সমর্থকেরা মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মশাল মিছিল ও মানববন্ধন করেছেন।

সিরাজগঞ্জ-৫: তাঁতশিল্প ও নদীভাঙনের জন্য আলোচিত বেলকুচি ও চৌহালী নিয়ে গঠিত এ আসন। এখানে বিএনপির রাজশাহী বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আমীরুল ইসলাম খান আলীমকে সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করেছে দল। তবে এ আসন থেকে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী মেজর (অব.) মনজুর কাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন বলেও শোনা যাচ্ছে। তিনি মিটিং-মিছিলও করছেন।

এদিকে জামায়াতের প্রার্থী অধ্যক্ষ আলী আলম, যিনি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির। স্থানীয়দের মতে, এই আসনেও বিএনপি-জামায়াতের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অভ্যন্তরীণ কোন্দল না মিটলে আসনটি বিএনপির হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মুফতি হাজি শেখ মুহাম্মদ নুরুন নবী এবং গণঅধিকার পরিষদের সম্ভাব্য প্রার্থী সোহরাওয়ার্দী হোসেনও রয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

সিরাজগঞ্জ-৬: শাহজাদপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ডা. এম এ মুহিত। তিনি সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ডা. এম এ মতিনের ছেলে। জামায়াতের প্রার্থী অধ্যাপক মাওলানা মিজানুর রহমান। এ ছাড়া এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব এস এম সাঈদ মোস্তাফিজ এবং ইসলামী আন্দোলনের জেলা উপদেষ্টা মেসবাহ উদ্দিনও নির্বাচনী প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যদিও বিএনপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত শাহজাদপুর, তবে স্থানীয়রা বলছেন, বর্তমানে দলীয় কোন্দলে সংগঠন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সিরাজগঞ্জবিএনপিনির্বাচনছাপা সংস্করণশেষ পাতা
সুন্দরবনের হরিণ: ধরাছোঁয়ার বাইরে ৮৬ শিকারি

  • হরিণ শিকারের মামলার ৮৬ আসামিকে খুঁজছে পুলিশ ও বন বিভাগ।
  • ১০ মাসে হরিণ শিকারের অভিযোগে বিভিন্ন থানায় ৪১টি মামলা করা হয়েছে।
  • অভিযানে হরিণের মাংসসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার হয়েছে ১৬ জন।
কাজী শামিম আহমেদ, খুলনা
সুন্দরবনের হরিণ: ধরাছোঁয়ার বাইরে ৮৬ শিকারি

বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন থেকে হরিণ শিকারের মামলার ৮৬ আসামিকে খুঁজছে পুলিশ ও বন বিভাগ। জানা গেছে, তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকলেও রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

২০২৩ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, সুন্দরবনে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬০৪টি হরিণের আবাসস্থল রয়েছে। শিকারিরা হরিণ নিধনে গভীর অরণ্যকেই নিরাপদ হিসেবে বেছে নেয়। মাছ শিকার ও গোলপাতা আহরণ করা নৌকাতেই হরিণের মাংস পাচার করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি বছরের ১০ মাসে হরিণ শিকারের অভিযোগে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরার বিভিন্ন থানায় ৪১টি মামলা করা হয়েছে। এসব মামলায় আসামি ১০২ জন। এ সময়ের মধ্যে অভিযানে হরিণের মাংসসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার হয়েছে ১৬ জন। মামলায় পলাতক ৮৬ আসামিকে খুঁজছে পুলিশ ও বন বিভাগ।

বন বিভাগ সূত্র জানায়, সাজাপ্রাপ্ত ও পেশাদার শিকারিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন খুলনার কয়রা উপজেলার মহারাজপুরের দিদারুল ইসলাম, আংটিহারার মিজানুর রহমান গাজী, দাকোপ উপজেলার বাণীশান্তার ওমর আলী, কালাবগীর শফিকুল বৈদ্য, ইয়াসিন গাজী ও বাগেরহাটের রামপালের ফরিদ হাওলাদার।

সূত্র জানায়, কুমিরের কামড়, বাঘের থাবা, শিকারির ফাঁদের ভয়—এই তিন বিপদে সুন্দরবনের হরিণ। নিরাপত্তা নেই জলে, স্থলে ও বনে। তা ছাড়া দুষ্প্রাপ্য এ প্রাণীটির মাংসের দাম গরু-ছাগলের চেয়ে কম। সুন্দরবনসংলগ্ন শ্যামনগর, কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ, রামপাল ও মোংলায় গরুর মাংস কেজিপ্রতি ৭৫০-৮০০, খাসির মাংস ৯০০-৯৫০ টাকা দাম হলেও হরিণের মাংসের কেজি মাত্র ৬০০ টাকা।

সূত্রটি আরও জানায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একাংশ বনে শিকারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। তারা জেলে, বাওয়ালি, মৌয়ালি ও কাঁকড়া আহরণকারী। মাছের ট্রলারে বরফ দিয়ে ঢেকে এবং নৌকায় করে হরিণের মাংস পাচার করেন তাঁরা। বনের অভয়ারণ্যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় তারা শিকার বেশি করে থাকে। শিকারের ফাঁদ উপকরণ হিসেবে নাইলন সুতার ফাঁদ ব্যবহার করা হয়।

জানা গেছে, সুন্দরবনসংশ্লিষ্ট পাঁচ উপজেলায় হরিণশিকারিদের পদচারণা দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে কয়রার আংটিহারা, জোড়শিং, ৪ নম্বর কয়রা, মহেশ্বরীপুর, পাইকগাছার গড়ইখালীতে শিকারিরা বংশপরম্পরায় পেশাদার। তাঁদের সঙ্গে পারদর্শী দিনমজুরেরাও দৈনিক এক হাজার টাকা পারিশ্রমিকের চুক্তিতে শিকার করে থাকেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়কে তাঁরা শিকারের জন্য বেছে নেন। শিকার হলেই জোয়ার-ভাটা উপেক্ষা করে ছুটে আসেন লোকালয়ে। হরিণের মাংসের জন্য একশ্রেণির খদ্দেরও রয়েছে। কোস্ট গার্ড, বন বিভাগ ও পুলিশ প্রতি মাসে গড়ে ৩০ কেজি মাংস উদ্ধার করছে। বন বিভাগ ও সংশ্লিষ্টদের করা মামলার আসামিদের অনেকেই জামিন পেয়ে আর আদালতে হাজিরা না দিয়েই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

জানতে চাইলে সুন্দরবন (পশ্চিম) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এ জেড এম হাছানুর রহমান দুর্লভ প্রাণী হরিণ সংরক্ষণে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘স্মার্ট প্যাট্রলিং টিম গঠন করা হয়েছে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় তাঁরা বনে অবস্থান করেন। হরিণ পাচার ও শিকার প্রতিরোধে বনসংলগ্ন এলাকায় উঠানবৈঠক হচ্ছে।’

বন বিভাগের নিযুক্ত আইন কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ২০২২ সাল থেকে বাগেরহাট ও খুলনার ১৫০ বন মামলা বিচারাধীন। হাতেনাতে ধরা পড়া ৯০ শতাংশ আসামির সাজা হচ্ছে। পলাতক আসামিদের মধ্যে ৩০ শতাংশের সাজা হয়েছে। মামলার ধরনগুলো হচ্ছে হরিণ শিকার ও কীটনাশক দিয়ে মাছ ধরা।

উল্লেখ্য, বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে কোস্ট গার্ড ও পুলিশের যৌথ অভিযানে সুন্দরবনের একটি ঝুপড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় ৩২ কেজি হরিণের মাংস, দুটি মাথা, আটটি পা ও আড়াই হাজার মিটার লম্বা ফাঁদ। ঘটনাস্থল থেকে এক শিকারিকে আটক করা হয়। গত তিন দিনে উদ্ধার করা হয়েছে ৯ হাজার ৪১০ ফুট ফাঁদ।

সাজাপ্রাপ্ত এবং পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তার সম্পর্কে জানতে চাইলে সুন্দরবনসংলগ্ন শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদুল্লাহ বলেন, ‘হরিণ নিধন, বিষ দিয়ে মাছ ধরা, পাস পারমিট না নিয়ে বনে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে মামলাগুলা থানায় এলে আসামিদের গ্রেপ্তার করে আমরা আদালতে পাঠাই। তবে বেশির ভাগ মামলা আদালতেই দায়ের হয়ে থাকে। কিন্তু জামিন পাওয়ার পর অনেক

আসামি পলাতক থাকে।’ তিনি বলেন, ওয়ারেন্ট আসামি ধরতে আমরা বিভিন্ন থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করি।’

বন বিভাগপুলিশমামলাখুলনা বিভাগহরিণছাপা সংস্করণসুন্দরবন
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত: মাদকের সঙ্গে আসছে অস্ত্রও

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তের অরক্ষিত এলাকায় বিজিবি সদস্যদের পাহারা। ছবিটি: আজকের পত্রিকা
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তের অরক্ষিত এলাকায় বিজিবি সদস্যদের পাহারা। ছবিটি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তের অরক্ষিত পথ আর পদ্মা নদীর জলসীমা দিয়ে মাদকের পাশাপাশি অস্ত্র আসছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। গত এক বছরে এই সীমান্ত দিয়ে অস্ত্রের বড় কিছু চালান দেশে ঢুকেছে বলে তাদের দাবি।

তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভাষ্যমতে, অস্ত্র এলেও বড় চালান আসার নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই। যদিও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও পুলিশের বিভিন্ন অভিযানে ওই সীমান্ত এলাকা থেকে এ পর্যন্ত ৩৩টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৩২৮টি গুলি উদ্ধার হয়েছে। ৩০টি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছে ২৫ জন।

বিজিবির তথ্য অনুযায়ী, দৌলতপুর সীমান্তের মোট ৮১ দশমিক ৫ কিলোমিটার এলাকার বিপরীতে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ও করিমপুর থানা এলাকা।

স্থানীয় একাধিক সূত্র বলছে, সীমান্তের অরক্ষিত পথ দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাদক, স্বর্ণ ও আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের ঘটনা ঘটে। আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের পশ্চিম ধর্মদহ সীমান্ত, প্রাগপুর ইউনিয়নের মহিষকুন্ডি–জামালপুর এলাকা, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চল্লিশপাড়া এবং পদ্মা নদীপথ ব্যবহার করেই পাচারচক্র নির্বিঘ্নে চোরাচালান করে থাকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি বলেন, চলতি বছরের ১৩ মার্চ আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের পশ্চিম ধর্মদহ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁকা দিয়ে আটজন মিলে আটটি ব্যাগ নিয়ে দেশের ভেতরে ঢোকে। সেগুলোতে অস্ত্র ছিল বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন।

তবে বিজিবি বলছে, ওই চালান অস্ত্রের ছিল কি না, তা নিশ্চিত নয়। তাদের বিভিন্ন অভিযানে সীমান্ত এলাকা থেকে ১৭টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে বিদেশি পিস্তল ৯টি, দেশীয় ওয়ান শুটার গান ৮টি ও ৩৬টি গুলি। এতে বিজিবির করা ১৭টি মামলায় ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অন্যদিকে পুলিশ বলছে, তবে বিভিন্ন অভিযানে তারা সীমান্ত এলাকা থেকে ১৬টি আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করেছে। এর মধ্যে বিদেশি পিস্তল ৫টি, দেশীয় ওয়ান শুটার গান ১১টি ও ২৯২টি গুলি রয়েছে। এসব ঘটনায় হওয়া ১৩টি মামলা হয়েছে। এসব মামলার ১৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহাবুব মুর্শেদ রহমানের কাছে সম্প্রতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমার বদলি হয়েছে। তবে এত বড় ধরনের অস্ত্রের চালান দৌলতপুর সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব। সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র আসছে না—এটা পুরোপুরি অস্বীকার করছি না। আমরা নিয়মিত অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করেছি। বর্তমানে সীমান্তে কঠোর নজরদারি চলছে।’

বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলাম বলেন, ‘১৩ মার্চের যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, এ বিষয়ে আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তাদের ভাষ্যমতে ওই পোটলাগুলোতে ফেনসিডিল ছিল। তবে তাদের বর্ণনা অনুযায়ী ব্যাগগুলোর ওজন ফেনসিডিলের তুলনায় বেশি ছিল।’

তবে মাহাবুব মুর্শেদ রহমান বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তে অস্ত্র পাচারের তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে সীমান্ত দিয়ে কোনোভাবে নতুন অস্ত্র যেন প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা নিয়েছি।’

সীমান্তকুষ্টিয়াপদ্মা নদীদৌলতপুর (কুষ্টিয়া)মাদকছাপা সংস্করণ
কেরানীগঞ্জে তালাবদ্ধ ঘরে অগ্নিকাণ্ডে নারীর মৃত্যু

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন জিনজিরা ইউনিয়নের অমৃতপুর এলাকায় তালাবদ্ধ একটি ঘরে অগ্নিকাণ্ডে এক নারী মারা গেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে দোলন হোসেনের মালিকানাধীন ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে এ ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পুড়ে যাওয়া নারীর মরদেহ উদ্ধার করে। অগ্নিকাণ্ডে ফ্ল্যাটের ফ্রিজসহ বেশ কিছু আসবাবপত্র পুড়ে যায়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, অগ্নিকাণ্ডের সময় কক্ষটির দরজা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ ছিল। ধোঁয়া দেখতে পেয়ে প্রতিবেশীরা তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন, তবে ততক্ষণে কক্ষটি পুড়ে যায়।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুল হক ডাবলু বলেন, ‘দুই বোন ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তাঁদের একজন দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। অন্যজন বাইরে ছিলেন বলে জানতে পেরেছি। স্থানীয়রা আগুন লাগার পর তালা ভেঙে উদ্ধার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে।’

ঢাকাকেরানীগঞ্জজেলার খবর
খুলনায় ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীর খালিশপুর থানার কাছে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে ইশান (২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় রাজ নামের অপর এক যুবক গুরুতর জখম হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাত সোয়া ৮টার দিকে খালিশপুর ফেয়ার ক্লিনিকের মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। আহত রাজ সোনাডাঙ্গা দ্বিতীয় ফেজ এলাকার বাসিন্দা মিজান উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাত সোয়া ৮টার দিকে খালিশপুর থানার কাছে ফেয়ার ক্লিনিকের সামনে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ সময় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি ইশান ও রাজকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। পরে উপস্থিত জনতা তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নিয়ে যায়। এর মধ্যে ইশান মারা যান।

খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর আতাহার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহত ইশান মুজগুন্নী পেটকা বাজার এলাকার বাসিন্দা বাচ্চুর ছেলে। ইশান ও রাজ খালিশপুর থানার কাছে ফেয়ার ক্লিনিকের সামনে অবস্থান করছিলেন। এ সময় অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি তাঁদের দুজনকে ছুরিকাঘাত করেন।

ওসি আরও জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের দুজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুমেক হাসপাতালে নেন। সেখানে ইশানের অবস্থার অবনতি হলে পরে তাঁকে খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

খুলনা জেলানিহতখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবরযুবক
