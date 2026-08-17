Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে জামতৈল রেলওয়ে স্টেশনের হালুয়াকান্দি নয়াপাড়া এলাকায় কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত পরিচয়ের আনুমানিক ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা তিনটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, কুড়িগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেসের নিচে কাটা পড়ে ওই বৃদ্ধা মারা যান।

স্থানীয়দের ধারণা, বৃষ্টির মধ্যে ওই নারী রেললাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এ সময় ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

সিরাজগঞ্জ বাজার রেলস্টেশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খাইরুল ইসলাম তালুকদার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহত নারীর পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জরেলওয়েমৃত্যুট্রেনকামারখন্দসিরাজগঞ্জ সদরকুড়িগ্রাম
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