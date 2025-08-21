পরিত্যক্ত শৌচাগারে শিশুর ক্ষতবিক্ষত লাশ

কামারখন্দ, (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে দেউলমোড়া গ্রাম থেকে পরিত্যক্ত শৌচাগার (টয়লেট) থেকে ছোঁয়া মণি (৭) নামের এক মাদ্রাসাছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে রায়গঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, বুধবার রাতে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মরদেহের মুখ, মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে।
নিহত ছোঁয়া মণি উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের মিরের দেউলমোড়া গ্রামের প্রবাসী সুমন শেখের মেয়ে। শিশুটির মা মোছা. আতিয়া পারভীন একমাত্র মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সুস্থ হওয়ার পর মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।
স্থানীয়রা জানান, বুধবার দুপুরে মাদ্রাসা থেকে ফেরার পর ছোঁয়া মণি নিখোঁজ হয়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বিকেলে দাদাবাড়ির পাশের ভাঙা ও পরিত্যক্ত টয়লেটে তার মরদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। শিশুটির পরনের জামা রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে দেউলমোড়া গ্রাম থেকে পরিত্যক্ত শৌচাগার (টয়লেট) থেকে ছোঁয়া মণি (৭) নামের এক মাদ্রাসাছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে রায়গঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, বুধবার রাতে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মরদেহের মুখ, মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে।
নিহত ছোঁয়া মণি উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের মিরের দেউলমোড়া গ্রামের প্রবাসী সুমন শেখের মেয়ে। শিশুটির মা মোছা. আতিয়া পারভীন একমাত্র মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সুস্থ হওয়ার পর মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।
স্থানীয়রা জানান, বুধবার দুপুরে মাদ্রাসা থেকে ফেরার পর ছোঁয়া মণি নিখোঁজ হয়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বিকেলে দাদাবাড়ির পাশের ভাঙা ও পরিত্যক্ত টয়লেটে তার মরদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। শিশুটির পরনের জামা রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।
বৃষ্টিতে ধসে যাওয়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে ময়মনসিংহের ত্রিশাল-ধানীখোলা সড়কে। ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই সড়ক দিয়ে নিয়মিত যাতায়াতকারী হাজারো মানুষ। এ অবস্থায় ছোট কিছু গাড়ি ও মানুষজন রাস্তাটি দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে।২০ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে একটি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৯টি সিএনজি অটোরিকশা, একটি বাস ও ২টি মোটরসাইকেল সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়।৪২ মিনিট আগে
মাদারীপুরে একটি গ্রামীণ সড়ক দীর্ঘ দিন ধরে কোনো প্রকার সংস্কার না করায় ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয়রা। তারা বলছেন, একটু বৃষ্টি হলেই ভোগান্তি বেড়ে যায় কয়েক গুণ। কাদা পানিতে হাঁটতে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই দ্রুত সড়কটি সংস্কার করা হোক।১ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ৫ পরিবার ও স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের চলাচলের রাস্তা ইটের স্তূপ ও টিনের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে প্রতিবেশী। এমন ঘটনায় প্রায় ১৫ দিন ধরে অবরুদ্ধ রয়েছেন ৫টি পরিবার। চলাচলের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরও।২ ঘণ্টা আগে