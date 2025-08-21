Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিরাজগঞ্জ

পরিত্যক্ত শৌচাগারে শিশুর ক্ষতবিক্ষত লাশ

কামারখন্দ, (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
বুধবার রাতে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বুধবার রাতে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে দেউলমোড়া গ্রাম থেকে পরিত্যক্ত শৌচাগার (টয়লেট) থেকে ছোঁয়া মণি (৭) নামের এক মাদ্রাসাছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে রায়গঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, বুধবার রাতে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মরদেহের মুখ, মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে।

নিহত ছোঁয়া মণি উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের মিরের দেউলমোড়া গ্রামের প্রবাসী সুমন শেখের মেয়ে। শিশুটির মা মোছা. আতিয়া পারভীন একমাত্র মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সুস্থ হওয়ার পর মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার দুপুরে মাদ্রাসা থেকে ফেরার পর ছোঁয়া মণি নিখোঁজ হয়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বিকেলে দাদাবাড়ির পাশের ভাঙা ও পরিত্যক্ত টয়লেটে তার মরদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। শিশুটির পরনের জামা রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জউদ্ধাররায়গঞ্জরাজশাহী বিভাগজেলার খবরলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

সেই রুহুল আমিনের বসুন্ধরা, বনানী ও উত্তরার জমিসহ ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

ত্রিশাল-ধানীখোলা সড়কে ধস: যান চলাচল বন্ধ, ভোগান্তিতে হাজারো মানুষ

ত্রিশাল-ধানীখোলা সড়কে ধস: যান চলাচল বন্ধ, ভোগান্তিতে হাজারো মানুষ

বাসে গ্যাস নেওয়ার সময় ভয়াবহ আগুন, পুড়ল ১২ গাড়ি

বাসে গ্যাস নেওয়ার সময় ভয়াবহ আগুন, পুড়ল ১২ গাড়ি

পরিত্যক্ত শৌচাগারে শিশুর ক্ষতবিক্ষত লাশ

পরিত্যক্ত শৌচাগারে শিশুর ক্ষতবিক্ষত লাশ

এক কিলোমিটার সড়কে ভোগান্তি চরমে

এক কিলোমিটার সড়কে ভোগান্তি চরমে