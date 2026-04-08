Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

যুবকের মৃত্যুসংবাদ শুনে প্রতিবেশী বৃদ্ধের মৃত্যু, একসঙ্গে দাফন

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
রাসেল সরকার। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে প্রতিবেশী যুবকের মৃত্যুসংবাদ শুনে এক বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পরে দুজনের জানাজা একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে একই কবরস্থানে পাশাপাশি দাফন করা হয়েছে। বুধবার (৮ এপ্রিল) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার শাহবাজপুর পঞ্চগ্রাম মাদ্রাসার ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে তাঁদের দাফন করা হয়।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার জটিবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা রাসেল সরকার (২৭) ও তাঁর প্রতিবেশী আমির খন্দকার (৫৬)। রাসেল সরকার আসমত আলী সরকারের ছেলে এবং রসুলপুর আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের ২০১৫ সালের বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। আমির খন্দকার একই গ্রামের মৃত তমসের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার অসুস্থ রাসেল সরকারকে কামারখন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে মাইকিংয়ে মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা হলে প্রতিবেশী আমির খন্দকার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণ পর তাঁরও মৃত্যু হয়।

রাসেলের সহপাঠী শাহবাজপুর গ্রামের জিহাদ আলী জানান, দীর্ঘদিন ধরে কিডনি-সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন রাসেল। মঙ্গলবার হঠাৎ অসুস্থতা বেড়ে গেলে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। মাইকিংয়ে মৃত্যুসংবাদ শোনার কিছুক্ষণ পরই প্রতিবেশী আমির খন্দকারের মৃত্যু হয়।

কামারখন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোমিন উদ্দীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই রাসেলের মৃত্যু হয়েছিল।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁর মৃত্যু হার্ট অ্যাটাকের কারণে হতে পারে।

ইরানে পারমাণবিক হামলার গুঞ্জন, হোয়াইট হাউসের তীব্র প্রতিবাদ

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

তামিমের কমিটির ১১ জনের পাঁচজন চট্টগ্রামের, তিন মন্ত্রীর সন্তান, আছেন প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রীও

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

নতুন গাড়ি নামালে মিলবে সর্বোচ্চ করছাড়

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

বগুড়ায় যুবককে হত্যা: চট্টগ্রাম থেকে পাঁচ আসামি গ্রেপ্তার

বগুড়ায় যুবককে হত্যা: চট্টগ্রাম থেকে পাঁচ আসামি গ্রেপ্তার

রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২ ইউনিট

রাজধানীর গ্রিন লাইফ হাসপাতালে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২ ইউনিট

গাজীপুরে ডাকাত দলের হামলায় নারী নিহত, নগদ টাকা-স্বর্ণালংকার লুট

গাজীপুরে ডাকাত দলের হামলায় নারী নিহত, নগদ টাকা-স্বর্ণালংকার লুট

গুইমারার কুকিছড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযান: দেশীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

গুইমারার কুকিছড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযান: দেশীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার