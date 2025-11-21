Ajker Patrika

ভেজাল সার বিক্রি করতেন অটোরিকশাচালক, অর্থদণ্ড

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
ভেজাল সার বিক্রেতাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে অর্থদণ্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে অটোরিকশাচালক এক ভেজাল সার বিক্রেতাকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ওই সার বিক্রেতার বাড়ি উপজেলার সোনামুখী ইউনিয়নের হারিনাথপুর বাজারপাড়া এলাকায়। তিনি ছোরহাব আলী শেখের ছেলে হেলাল উদ্দিন (২৭)। আজ শুক্রবার বিকেলে তাকে অর্থদণ্ডাদেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হরিনাথপুর বাজার এলাকায় বেলা ১১টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়। অটোরিকশা চালানোর পাশাপাশি গোপনে বগুড়ার ধুনট থেকে ভেজাল সার কিনে দীর্ঘদিন ধরে হরিনাথপুর বাজারে বিক্রি করে আসছিলেন হেলাল উদ্দিন। তাঁর বাড়ি থেকে ভেজাল সার জব্দ করেন আদালত। পরে তা নষ্ট করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।

এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অভিযানে তাঁকে সার ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৬ ভঙ্গের কারণে ৪০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় এবং অনাদায়ে ২ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। অর্থদণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করে ভবিষ্যতে আর ভেজাল সার বিক্রি করে কৃষকের ক্ষতি না করার জন্য তাঁর কাছ থেকে মুচলেকা আদায় করা হয়েছে।

