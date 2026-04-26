Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

এনায়েতপুরে টিসিবির ১৮ বস্তা চাল জব্দ, দুজন আটক

বেলকুচি (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
জব্দ করা চাল। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ১৮ বস্তা চাল জব্দ করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের সৈয়দপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় চালগুলো জব্দ করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কালোবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে বেলকুচির এক ডিলারের গুদামে নেওয়ার পথে এনায়েতপুর থানা সড়কে একটি মিশুক ও ভ্যানে থাকা চাল আটক করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থলে গিয়ে চালসহ পরিবহনগুলো জব্দ করা হয়।

এ সময় চাল বহনে যুক্ত দুজনকে থানায় নেওয়া হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

এনায়েতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদ হোসেন জানান, জব্দ করা ১৮ বস্তা চাল থানায় রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

