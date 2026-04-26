Ajker Patrika
নোয়াখালী

নোয়াখালীতে নগদ টাকাসহ ৩ জুয়াড়ি আটক

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নগদ টাকাসহ ৩ জুয়াড়িকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালী পৌরসভার মহব্বতপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন জুয়াড়িকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে জুয়া খেলার বিভিন্ন সামগ্রী ও নগদ ৬২ হাজার ৮৫০ টাকা জব্দ করা হয়। আজ রোববার দুপুরে কালিতারা বাজারের একটি মাছ বিক্রির ঘর থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন নোয়াখালী ইউনিয়নের শল্যাঘটাইয়া নজির সরদার বাড়ির নজির আহম্মদের ছেলে দেলোয়ার হোসেন শিপন, নোয়াখালী পৌরসভার মহব্বতপুর এলাকার আব্দুল হকের ছেলে আতিকুর রহমান টিপু ও কবিরহাট উপজেলার সোন্দলপুর ইউনিয়নের পূর্ব রাজুরগাঁও গ্রামের মোজাফফর আহম্মদের ছেলে জালাল উদ্দিন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নোয়াখালী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড মহব্বতপুর এলাকার কালিতারা বাজারের একটি মাছ বিক্রির ঘরে অভিযান চালানো হয়। এ সময় জুয়া খেলা অবস্থায় তিনজনকে আটক করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ জুয়া খেলার সামগ্রী ও নগদ টাকা জব্দ করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহি উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আসামিদের বিরুদ্ধে সুধারাম মডেল থানায় জুয়া আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নোয়াখালীআটকপুলিশঅভিযানচট্টগ্রাম বিভাগডিবি
বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

