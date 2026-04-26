ডাকসু নেতাদের ওপর হামলায় জড়িতদের বিচার দাবি ‘জুলাই ঐক্যের’

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সংগঠক ও ডাকসু নেতাদের ওপর ছাত্রদলের হামলার প্রতিবাদে এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে ‘জুলাই ঐক্য’ প্ল্যাটফর্ম। আজ রোববার দুপুর আড়াইটায় শাহবাগ জাদুঘরের সামনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জুলাই ঐক্যের সংগঠক মুন্সি কবি বুরহান মাহমুদ। তিনি বলেন, ‘গত ২৩ এপ্রিল শাহবাগ থানার ভেতরে জুলাই ঐক্যের সংগঠক ও ডাকসু সম্পাদক মুসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদ এবং এবি জুবায়েরসহ সাধারণ শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের ওপর ছাত্রদলের নামধারী সন্ত্রাসীরা বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। যারা জীবন বাজি রেখে কারফিউ ভেঙে রাজপথে নেমেছিল, আজ তাদের ওপরই পরিকল্পিত হামলা চালানো হচ্ছে।’
বক্তব্যে বুরহান আরও বলেন, ‘যাদের ত্যাগের কারণে আজ রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারছে, সেই মুসাদ্দেক-জুবায়েরদের ওপর ছাত্রদলের মব করা নজিরবিহীন। এটি প্রমাণ করে ছাত্রদল একটি সন্ত্রাসী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। ১৬ বছরে ছাত্রলীগ যা করেনি, ছাত্রদল ক্ষমতায় যাওয়ার মাত্র ৩ মাসের মাথায় থানার ভেতরে প্রবেশ করে সেই জঘন্য কাজ করেছে।’
জুলাই ঐক্যের এ সংগঠক বলেন, ‘শাহবাগ থানায় অভিযোগ করতে গিয়ে উল্টো হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের ডেকে এনে মব তৈরি করেছে। আমরা প্রশাসনকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি—দলীয় পাহারাদার হওয়া বন্ধ করে নিজেদের দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হোন।’
সুবর্ণচরে পুকুরে গোসল করতে নেমে রোকসানা আক্তার (৯) ও আফসানা আক্তার (৭) নামের দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার ইউনিয়নের দক্ষিণ চরক্লার্ক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
দেশের ৬১টি জেলায় সংক্রামক রোগ হাম ছড়িয়ে পড়েছে। কেবল পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও রাঙামাটি জেলায় এখনো এ রোগের সংক্রমণ শনাক্ত হয়নি। রাজশাহী বিভাগে চলমান হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইনের অগ্রগতি ও ঘাটতি পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত বিভাগীয় সমন্বয় সভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২২ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ে অটোরিকশা চার্জে দেওয়ার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে বাবুল হোসেন (৩৮) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সদর উপজেলার ফকদনপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২৭ মিনিট আগে
নওগাঁয় অটোচালকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে রাজশাহীসহ অভ্যন্তরীণ রুটে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন বাসশ্রমিকেরা। আজ রোববার দুপুরে শহরের বালুডাঙ্গা বাস টার্মিনাল এলাকায় ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেন তাঁরা।৩৭ মিনিট আগে