Ajker Patrika
ঢাকা

ডাকসু নেতাদের ওপর হামলায় জড়িতদের বিচার দাবি ‘জুলাই ঐক্যের’

ঢাবি প্রতিনিধি
শাহবাগ জাদুঘরের সামনে সংবাদ সম্মেলন করেছে ‘জুলাই ঐক্য’ প্ল্যাটফর্ম। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সংগঠক ও ডাকসু নেতাদের ওপর ছাত্রদলের হামলার প্রতিবাদে এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে ‘জুলাই ঐক্য’ প্ল্যাটফর্ম। আজ রোববার দুপুর আড়াইটায় শাহবাগ জাদুঘরের সামনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জুলাই ঐক্যের সংগঠক মুন্সি কবি বুরহান মাহমুদ। তিনি বলেন, ‘গত ২৩ এপ্রিল শাহবাগ থানার ভেতরে জুলাই ঐক্যের সংগঠক ও ডাকসু সম্পাদক মুসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদ এবং এবি জুবায়েরসহ সাধারণ শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের ওপর ছাত্রদলের নামধারী সন্ত্রাসীরা বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। যারা জীবন বাজি রেখে কারফিউ ভেঙে রাজপথে নেমেছিল, আজ তাদের ওপরই পরিকল্পিত হামলা চালানো হচ্ছে।’

বক্তব্যে বুরহান আরও বলেন, ‘যাদের ত্যাগের কারণে আজ রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারছে, সেই মুসাদ্দেক-জুবায়েরদের ওপর ছাত্রদলের মব করা নজিরবিহীন। এটি প্রমাণ করে ছাত্রদল একটি সন্ত্রাসী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। ১৬ বছরে ছাত্রলীগ যা করেনি, ছাত্রদল ক্ষমতায় যাওয়ার মাত্র ৩ মাসের মাথায় থানার ভেতরে প্রবেশ করে সেই জঘন্য কাজ করেছে।’

জুলাই ঐক্যের এ সংগঠক বলেন, ‘শাহবাগ থানায় অভিযোগ করতে গিয়ে উল্টো হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের ডেকে এনে মব তৈরি করেছে। আমরা প্রশাসনকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি—দলীয় পাহারাদার হওয়া বন্ধ করে নিজেদের দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হোন।’

বিষয়:

ছাত্রদলরাজধানীঢাকা বিভাগসংবাদ সম্মেলনশাহবাগজেলার খবরডাকসু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাবি ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার, শিক্ষক ও বন্ধু পুলিশ হেফাজতে

যুক্তরাষ্ট্রে ২ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার কে এই হিশাম আবুঘারবিয়েহ

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

ট্রাম্পের অনুষ্ঠানে গুলি: আটক যুবক সম্পর্কে যা জানা গেল

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

সম্পর্কিত

সুবর্ণচরে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

সুবর্ণচরে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

দেশের ৬১ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে হাম

দেশের ৬১ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে হাম

অটোরিকশা চার্জ দিতে গিয়ে প্রাণ গেল চালকের

অটোরিকশা চার্জ দিতে গিয়ে প্রাণ গেল চালকের

নওগাঁয় যাত্রী ওঠানো নিয়ে দ্বন্দ্বে বাস-অটোরিকশা চলাচল বন্ধ

নওগাঁয় যাত্রী ওঠানো নিয়ে দ্বন্দ্বে বাস-অটোরিকশা চলাচল বন্ধ