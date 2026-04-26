Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

গোপন সালিসে কিশোরী ধর্ষণের বিচার, ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

টঙ্গিবাড়ী (মুন্সিগঞ্জ) প্রতিনিধি
ধর্ষক ও সালিসকারীর বিচার দাবিতে কলমা লক্ষ্মীকান্ত উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে ধর্ষকের পক্ষ নিয়ে গোপন সালিসে মীমাংসার চেষ্টা করায় ইউপি সদস্য মহিউদ্দিন হিরণ ওরফে হিরণ দোকানদারের বিচার দাবিতে মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার (২৬ এপ্রিল) সকালে উপজেলার কলমা লক্ষ্মীকান্ত উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা কলেজ সড়কে এ মানববন্ধন করে। এতে ধর্ষক আল মামুন ফরাজির ফাঁসি এবং হিরণ দোকানদারকে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যপদ থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। গত শুক্রবার কলমাবাজারে বিক্ষোভ মিছিল করে এলাকাবাসী।

জানা যায়, মঙ্গলবার উপজেলার বাশিরা গ্রামের শারীরিক প্রতিবন্ধী এক কিশোরীকে (১৬) টাকার লোভ দেখিয়ে পাশের ভুট্টা খেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন আল মামুন ফরাজী (৫৫)। এলাকাবাসী এ ঘটনা টের পেয়ে প্রতিবন্ধী মেয়েটিকে উদ্ধার করে টঙ্গিবাড়ী উপজেলার একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করান। তবে অভিযুক্ত আল মামুন ফরাজী এ সময় পালিয়ে যান।

ওই দিন সন্ধ্যায় কলমা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হিরণ দোকানদার ভুক্তভোগী কিশোরীর বাবাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নেন। সেখানে অভিযুক্ত মামুন ফরাজীর পক্ষ নিয়ে হিরণ দোকানদার তাঁর অনুগত লোক দিয়ে গোপন সালিস বসান। সালিসে ভুক্তভোগীর বাবাকে ৩৫ হাজার টাকা নিয়ে ধর্ষণের বিষয়টি মীমাংসার প্রস্তাব দেন। এতে ভুক্তভোগীর বাবা রাজি না হলে তাঁকে হাত-পা ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেন সালিসকারীরা। এ ঘটনা জানাজানি হলে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এদিকে বুধবার রাতে ভুক্তভোগী কিশোরীর মা বাদী হয়ে অভিযুক্ত আল মামুন ফরাজীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। পরদিন বৃহস্পতিবার পুলিশ স্থানীয়দের সহযোগিতায় আল মামুন ফরাজীকে আটক করে মুন্সিগঞ্জ কোর্টের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠায়। বিষয়টি লৌহজং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন।

শিক্ষার্থী ও বিক্ষোভকারীরা বলেন, দ্রুত ধর্ষকের ফাঁসি কার্যকর করতে হবে, যাতে সমাজে আর কোনো ধর্ষক সৃষ্টি হতে না পারে। সেই সঙ্গে অবিলম্বে ইউপি সদস্য হিরণ দোকানদারকে প্রত্যাহার করে তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিও জানান তাঁরা।

