সিরাজগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শতাধিক সাবেক নেতার ছাত্রদলে যোগদান

সিরাজগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শতাধিক সাবেক নেতা বিএনপির অঙ্গসংগঠন ছাত্রদলে যোগ দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সিরাজগঞ্জ-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর বাসভবনে এক অনুষ্ঠানে তাঁরা ছাত্রদলে যোগ দেন।
ছাত্রদলে যাওয়া নেতাদের মধ্যে আছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক সজিব সরকার, সাবেক জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আসির ইন্তেসার অয়ন, সদর উপজেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক ইয়াসির আরাফাত ইশান, সাবেক মুখপাত্র টি এম মুশফিক সাদ, সাবেক জ্যেষ্ঠ মুখ্য সংগঠক জুবাইর আল ইসলাম সেজান, সাবেক সদস্যসচিব রাহাত তালুকদার, সাবেক যুগ্ম সদস্যসচিব মোহাইমেন তামিম, সাবেক সহমুখপাত্র সাদিয়া আহমেদ সিনহা, সাবেক যুগ্ম সদস্যসচিব মেহেদী হাসান সাবিত, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মুমিত হাসান, সাকিব ও সাব্বির খন্দকার এবং সাবেক সংগঠক সাদমান জাহিন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সেরাজুল ইসলাম সেরাজসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক সজিব সরকার বলেন, ‘সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে গেছি। বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল। দীর্ঘদিন ধরে তারা গণতন্ত্র রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। হামলা-মামলার শিকার হলেও তারা আন্দোলন চালিয়ে গেছে। তাই আমরা বিএনপির হাত ধরে সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে চাই।’
জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু বলেন, ‘একটি বড় রাজনৈতিক দলের প্ল্যাটফর্মে আসায় তাঁদের স্বাগত জানাই। তাঁরা যেকোনো আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আমরা পরামর্শ দিয়েছি, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে যেন তাঁরা আচরণবিধি মেনে চলেন।’
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, ‘যারা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছিলেন, তাঁদের একাংশ আজ বিএনপির পতাকাতলে এসেছেন। আমি তাঁদের দল ও নিজের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই।’
