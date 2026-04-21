Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

ফুলজোড় নদের তীর থেকে ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
ফুলজোড় নদের তীর থেকে ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ফুলজোড় নদের তীর থেকে এক অটোভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) সকালে সলঙ্গা থানার কালিকাপুর এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত জাহের আলী আকন্দ (৬৫) সলঙ্গা থানার ঘুড়কা ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মৃত ইনসাফ আলী আকন্দের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে ফুলজোড় নদের পাশে কালিকাপুর এলাকায় একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। পরে সলঙ্গা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

নিহতের ছেলে বাবু ইসলাম বলেন, সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর বাবা অটোভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, উদ্ধার হওয়া মরদেহটি তাঁর বাবার।

সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম উদ্দিন বলেন, নিহত ব্যক্তি পেশায় অটোভ্যানচালক ছিলেন। প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

রায়গঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোনো হুমকির মুখে আলোচনায় বসবে না ইরান: গালিবাফ

নওগাঁয় স্বামী-স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে গলা কেটে হত্যা

ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় রাশিয়ায় নিহত মৌলভীবাজারের যুবক

ছুরিকাহত জাতীয় ক্যানসার হাসপাতালের উপপরিচালক ঢামেকে ভর্তি

মির্জাপুরে মাটি খুঁড়ে মা ও নবজাতকের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

দেশের মাটিতে বিদেশি আঙুর চাষ: প্রথম বছরেই বাজিমাত

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনা: নিহত ১, আহত ৫

নওগাঁয় চার হত্যাকাণ্ড, থামছে না স্বজনদের আহাজারি

ফুলজোড় নদের তীর থেকে ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার

ফুলজোড় নদের তীর থেকে ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার