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সিরাজগঞ্জ

শাহজাদপুরে পঞ্চম শ্রেণিপড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ শিক্ষিকার স্বামীর বিরুদ্ধে

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ জুলাই ২০২৬, ২০: ২৮
শাহজাদপুরে পঞ্চম শ্রেণিপড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ শিক্ষিকার স্বামীর বিরুদ্ধে
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে একজন শিক্ষিকার স্বামীর বিরুদ্ধে পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীর মা মামলা করেছেন। গত ২৮ জুন উপজেলার রূপবাটি ইউনিয়নের একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মামলা ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রূপবাটি ইউনিয়নের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকা ছোটখাটো কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের বাড়িতে ডাকতেন। গত ২৮ জুন কৌশলে ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীকে বাড়িতে ডেকে নেন ওই শিক্ষিকার স্বামী। তিনি ওই ছাত্রীর মুখে গামছা চেপে ধর্ষণ করেন। গত শুক্রবার আবারও তিনি ওই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। বাধা দিলে তাকে হত্যার হুমকি দেন তিনি। পরে বাড়ি গিয়ে পরিবারকে বিষয়টি জানায় ওই ছাত্রী।

এ বিষয়ে শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘ধর্ষণের ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মা মামলা করেছেন। ওই শিশুকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং আসামি গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’

বিষয়:

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