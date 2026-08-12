Ajker Patrika
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শেরপুর

নালিতাবাড়ীতে নানা আয়োজনে বিশ্ব হাতি দিবস পালিত

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
নালিতাবাড়ীতে নানা আয়োজনে বিশ্ব হাতি দিবস পালিত
বিশ্ব হাতি দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহ বন বিভাগের মধুটিলা রেঞ্জের পক্ষ থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব হাতি দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ বুধবার (১২ আগস্ট) সকালে মধুটিলা ইকোপার্কে শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ময়মনসিংহ বন বিভাগের মধুটিলা রেঞ্জ কর্মকর্তা দেওয়ান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবদুল মালেক। এ সময় সমশ্চূড়া বিট কর্মকর্তা কাওসার আহমেদসহ বন বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সকালে আয়োজিত শোভাযাত্রায় বন বিভাগের কর্মকর্তা, এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিমের (ইআরটি) শতাধিক সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা অংশ নেন। পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় হাতি-মানুষের সংঘাত কমানো, হাতির আবাসস্থল ও চলাচলের পথ সংরক্ষণ এবং বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য রক্ষার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। পরে মধুটিলা ইকোপার্কে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

বক্তারা বলেন, গারো পাহাড় এলাকায় হাতির নিরাপদ চলাচলের করিডর সংরক্ষণ এবং বন পুনরুদ্ধারে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। পাশাপাশি হাতি-মানুষের দ্বন্দ্ব কমাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দেন তাঁরা।

বিষয়:

শেরপুরময়মনসিংহ বিভাগনালিতাবাড়ীজেলার খবরদিবস
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