নালিতাবাড়ীতে নানা আয়োজনে বিশ্ব হাতি দিবস পালিত

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব হাতি দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ বুধবার (১২ আগস্ট) সকালে মধুটিলা ইকোপার্কে শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
ময়মনসিংহ বন বিভাগের মধুটিলা রেঞ্জ কর্মকর্তা দেওয়ান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবদুল মালেক। এ সময় সমশ্চূড়া বিট কর্মকর্তা কাওসার আহমেদসহ বন বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সকালে আয়োজিত শোভাযাত্রায় বন বিভাগের কর্মকর্তা, এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিমের (ইআরটি) শতাধিক সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা অংশ নেন। পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় হাতি-মানুষের সংঘাত কমানো, হাতির আবাসস্থল ও চলাচলের পথ সংরক্ষণ এবং বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য রক্ষার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। পরে মধুটিলা ইকোপার্কে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।
বক্তারা বলেন, গারো পাহাড় এলাকায় হাতির নিরাপদ চলাচলের করিডর সংরক্ষণ এবং বন পুনরুদ্ধারে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। পাশাপাশি হাতি-মানুষের দ্বন্দ্ব কমাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দেন তাঁরা।
বরিশালের মুলাদীতে সরকারি অনুদানের মুয়াজ্জিন তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত না করায় এক ইমামকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে বাবা-ছেলের বিরুদ্ধে। আজ বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার কাজিরচর ইউনিয়নের ডিক্রীরচর গ্রামের প্যাদারহাট সিকদার বাড়ি বাইতুল ইজ্জত জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১ মিনিট আগে
ঢাকার সাভার ও আশুলিয়ায় গত ১২ দিনে পৃথক তিনটি এলাকা থেকে ১৭টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার করা বোমাগুলোর সঙ্গে জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) লিফলেট পাওয়ার কথাও জানিয়েছে পুলিশ।৪ মিনিট আগে
বরিশালে গৌরনদী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এস এম জুলফিকারের ওপর হামলার ঘটনায় মামলার প্রধান আসামিকে ১০ দিনেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় সাংবাদিকেরা।৬ মিনিট আগে
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) শিক্ষার্থীদের পরিবহন সংকট নিরসনে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।১১ মিনিট আগে