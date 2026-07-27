Ajker Patrika
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শেরপুর

ফেসবুকে ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে শিশুকে আবারও ধর্ষণ, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

শ্রীবরদী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
ফেসবুকে ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে শিশুকে আবারও ধর্ষণ, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার
শেরপুরে ফেসবুকে ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে শিশুকে আবারও ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের শ্রীবরদী থানায় করা শিশু ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি মো. শামীম মিয়াকে (২১) চট্টগ্রাম মহানগরী থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১৪-এর সিপিসি-১। গত শনিবার বিকেলে র‍্যাব-৭ সদর কোম্পানির সহযোগিতায় চট্টগ্রাম মহানগরীর পতেঙ্গা মডেল থানার দক্ষিণ পতেঙ্গা চরবস্তি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার শামীম শ্রীবরদী উপজেলার চকবন্দী গ্রামের বাসিন্দা।

র‍্যাব ও মামলা সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী শিশু ও শামীম পরস্পর নিকটাত্মীয়। ২০২৫ সালের ১৩ আগস্ট শিশুটিকে দাদির কাছে রেখে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় যান মা। ওই সময় দাদির অনুপস্থিতিতে ভয়ভীতি দেখিয়ে শিশুটিকে ধর্ষণ করেন এবং কৌশলে ভিডিও ধারণ করেন শামীম। পরে সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়। এ ছাড়া গত ৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় শিশুটি বাড়িতে একা থাকার সুযোগে আবারও ধর্ষণ করেন শামীম।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর বাবা শেরপুর শিশু ধর্ষণ অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন। পরে আদালতের নির্দেশে গত ৮ এপ্রিল শ্রীবরদী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা রেকর্ড হয়।

শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল আলম জানান, আজ সোমবার দুপুরে আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

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