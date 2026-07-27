বাঁশেরকেল্লা ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলা

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বাঁশেরকেল্লার বিরুদ্ধে মানহানিকর ও আপত্তিকর পোস্ট এবং মন্তব্য করার অভিযোগে সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলা করেছেন জামায়াতে ইসলামীর এক নেতা। আজ সোমবার চট্টগ্রাম সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ জহিরুল কবিরের আদালতে মামলাটি করা হয়।
চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলা জামায়াতের সহকারী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান বাদী হয়ে মামলাটি করেন। মামলাটি আদালত আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।
বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আয়াত উল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বিবাদীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা, কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর তথ্য প্রচার করে তাঁর মক্কেলের সম্মানহানি করেছে এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। এ কারণে আদালতে সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬-এর ২৫, ২৬, ২৭ ও ৩০ ধারায় মামলা করা হয়েছে।
আইনজীবী বলেন, আদালত অভিযোগটি আমলে নিয়ে তদন্তের জন্য পিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন।
মামলায় বাঁশেরকেল্লা দক্ষিণ চট্টগ্রাম (BaserKella South Chittagong) নামে একটি পেজকে বিবাদী করা হয়েছে। পাশাপাশি আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে চার ফেসবুক ব্যবহারকারীকে বিবাদী করা হয়েছে। তাঁরা হলেন মিলন হোসেন বাহার মিয়া, হেলাল মোহাম্মদ, শাহজাদা আবদুল হামিদ ও কাজী নুমি।
মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, গত শনিবার (২৫ জুলাই) দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তলী থানার সরাইপাড়া এলাকায় নিজের ভাড়া বাসায় অবস্থানকালে ফেসবুকে তাঁর সম্পর্কে আপত্তিকর একটি পোস্ট দেখতে পান। বাঁশেরকেল্লা দক্ষিণ চট্টগ্রাম নামে একটি পেজ থেকে করা ওই পোস্টে তাঁর বিরুদ্ধে নানা আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়। পরে বিষয়টি নিয়ে আজিজুর রহমান ফেসবুকে নিজের আইডিতে প্রতিবাদ জানান। এতেও কয়েকজন আপত্তিকর মন্তব্য করেন। আজিজুর রহমানের অভিযোগ, ফেসবুকে করা বিভিন্ন মন্তব্যে তাঁর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে।
জানা গেছে, বাঁশেরকেল্লা বাংলাদেশের একটি পরিচিত অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম, যা মূলত জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচিতি আছে এবং অনলাইনে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামত প্রচার করে থাকে।
খুলনা নগরীতে ইমন শেখ নামে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে নগরীর আড়ংঘাটা থানা এলাকার রেলস্টেশনের দক্ষিণপাশের একটি ঘের থেকে গুলিবিদ্ধ মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত যুবক আড়ংঘাটা থানার পাহাড়পুর এলাকার বাসিন্দা সোবহান শেখের ছেলে।২ মিনিট আগে
খুলনার বটিয়াঘাটায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিরোধের জেরে রেজাউল শেখ হত্যার দায়ে তিন আসামিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাদের প্রত্যেকেই ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অপরদিকে এ মামলার অপর এক আসামিকে খালাস দিয়েছেন আদালত।১৮ মিনিট আগে
পাবনা সদর উপজেলায় ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় আন্তঃজেলা চোরচক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশের ডিবি। তাঁদের কাছ থেকে চুরি হওয়া ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন অংশ ও চুরির কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।৩০ মিনিট আগে
কক্সবাজারের রামুতে কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কে কাভার্ড ভ্যান ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই বোনসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে খুনিয়াপালং এলাকায় এ দুর্ঘটনায় আরও দুজন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।৩৫ মিনিট আগে