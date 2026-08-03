Ajker Patrika
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শেরপুর

নালিতাবাড়ীতে ভটভটি-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ১

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
নালিতাবাড়ীতে ভটভটি-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ১
নিহত রাসেল মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে ভটভটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে রাসেল মিয়া (২৯) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ৮টার দিকে উপজেলার চিতাখলা বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত রাসেল মিয়া উপজেলার গোজাকুড়া পূর্ব নলকুড়া গ্রামের বাসিন্দা মোজাম্মেল হকের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাসেল মিয়া মোটরসাইকেলে ভাড়ায় যাত্রী বহন করতেন। প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতেও সামাদুল ইসলাম নামের এক যাত্রী নিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছিলেন। পৌরশহরের কালিনগর বাইপাস এলাকায় পৌঁছালে একটি ভটভটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে তাঁরা গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। রাসেলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। ময়মনসিংহ নেওয়ার পথেই রাসেলের মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তানভীর ইবনে কাদের বলেন, গুরুতর আহতাবস্থায় হাসপাতালে আনা হলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রাসেলকে ময়মনসিংহে রেফার করা হয়েছিল।

বিষয়:

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