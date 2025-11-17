বড় ভাইকে হত্যায় ছোট ভাইয়ের যাবজ্জীবন

শেরপুর ও নালিতাবাড়ী প্রতিনিধি
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় বড় ভাইকে হত্যার দায়ে মো. ইয়াকুব আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ জহিরুল কবির এ রায় ঘোষণা করেন। পাশাপাশি তাকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জেলা জজ আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সাজাপ্রাপ্ত ইয়াকুব আলী নালিতাবাড়ী উপজেলার দক্ষিণ সন্ন্যাসীভিটা গ্রামের মৃত নছিমুদ্দিন মুন্সীর ছেলে। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ২৫ মার্চ জামগাছের ডাল কাটাকে কেন্দ্র করে বড় ভাই হাতেম আলীর সঙ্গে কলহে জড়ান ইয়াকুব আলী। একপর্যায়ে ইয়াকুব আলী দা দিয়ে বড় ভাই হাতেম আলীর ঘাড়ে কোপ দেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং পরে ৩১ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ঘটনার পর নিহতের স্ত্রী মাজেদা বেগম থানায় মামলা করেন। বিচারিকপ্রক্রিয়ায় মোট ১৯ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ শেষে আদালত আজ এ রায় দেন। রায় ঘোষণার পর সাজা পরোয়ানামূলে আসামিকে শেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় বড় ভাইকে হত্যার দায়ে মো. ইয়াকুব আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ জহিরুল কবির এ রায় ঘোষণা করেন। পাশাপাশি তাকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জেলা জজ আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সাজাপ্রাপ্ত ইয়াকুব আলী নালিতাবাড়ী উপজেলার দক্ষিণ সন্ন্যাসীভিটা গ্রামের মৃত নছিমুদ্দিন মুন্সীর ছেলে। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ২৫ মার্চ জামগাছের ডাল কাটাকে কেন্দ্র করে বড় ভাই হাতেম আলীর সঙ্গে কলহে জড়ান ইয়াকুব আলী। একপর্যায়ে ইয়াকুব আলী দা দিয়ে বড় ভাই হাতেম আলীর ঘাড়ে কোপ দেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং পরে ৩১ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ঘটনার পর নিহতের স্ত্রী মাজেদা বেগম থানায় মামলা করেন। বিচারিকপ্রক্রিয়ায় মোট ১৯ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ শেষে আদালত আজ এ রায় দেন। রায় ঘোষণার পর সাজা পরোয়ানামূলে আসামিকে শেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
শেরপুর ও নালিতাবাড়ী প্রতিনিধি
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় বড় ভাইকে হত্যার দায়ে মো. ইয়াকুব আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ জহিরুল কবির এ রায় ঘোষণা করেন। পাশাপাশি তাকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জেলা জজ আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সাজাপ্রাপ্ত ইয়াকুব আলী নালিতাবাড়ী উপজেলার দক্ষিণ সন্ন্যাসীভিটা গ্রামের মৃত নছিমুদ্দিন মুন্সীর ছেলে। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ২৫ মার্চ জামগাছের ডাল কাটাকে কেন্দ্র করে বড় ভাই হাতেম আলীর সঙ্গে কলহে জড়ান ইয়াকুব আলী। একপর্যায়ে ইয়াকুব আলী দা দিয়ে বড় ভাই হাতেম আলীর ঘাড়ে কোপ দেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং পরে ৩১ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ঘটনার পর নিহতের স্ত্রী মাজেদা বেগম থানায় মামলা করেন। বিচারিকপ্রক্রিয়ায় মোট ১৯ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ শেষে আদালত আজ এ রায় দেন। রায় ঘোষণার পর সাজা পরোয়ানামূলে আসামিকে শেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় বড় ভাইকে হত্যার দায়ে মো. ইয়াকুব আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ জহিরুল কবির এ রায় ঘোষণা করেন। পাশাপাশি তাকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জেলা জজ আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সাজাপ্রাপ্ত ইয়াকুব আলী নালিতাবাড়ী উপজেলার দক্ষিণ সন্ন্যাসীভিটা গ্রামের মৃত নছিমুদ্দিন মুন্সীর ছেলে। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ২৫ মার্চ জামগাছের ডাল কাটাকে কেন্দ্র করে বড় ভাই হাতেম আলীর সঙ্গে কলহে জড়ান ইয়াকুব আলী। একপর্যায়ে ইয়াকুব আলী দা দিয়ে বড় ভাই হাতেম আলীর ঘাড়ে কোপ দেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং পরে ৩১ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ঘটনার পর নিহতের স্ত্রী মাজেদা বেগম থানায় মামলা করেন। বিচারিকপ্রক্রিয়ায় মোট ১৯ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ শেষে আদালত আজ এ রায় দেন। রায় ঘোষণার পর সাজা পরোয়ানামূলে আসামিকে শেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নথি, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। গতকাল রোববার দিবাগত (১৬ নভেম্বর) রাতে সিংগাইর শহীদ রফিক সড়কের দেওয়ান প্লাজার দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত শাখায় এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসার পর পার্বতীপুর রেলস্টেশনে ট্রেনটি যাত্রাবিরতি করলে নিলে ৩-৪ জন ব্যক্তি কয়েকটি চালের বস্তা ট্রেনের নির্দিষ্ট বগিতে রেখে চলে যায়। সেই নাশকতাকারীদের শনাক্তকরণের কাজ চলছে।১ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।১ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহ সদরের কালা পশ্চিমপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় প্রবাসফেরত যুবক মাহাবুর হোসেনকে (৩৫) হত্যা মামলার প্রধান আসামি পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। রোববার দিবাগত রাতে শহরের আদর্শপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নথি, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। গতকাল রোববার দিবাগত (১৬ নভেম্বর) রাতে সিংগাইর শহীদ রফিক সড়কের দেওয়ান প্লাজার দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত শাখায় এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।
ব্যাংক কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ব্যাংকে আগুন লাগে। আশপাশের লোকজন ধোঁয়া দেখে বিষয়টি ব্যাংক কর্মকর্তাদের জানানোর পর দ্রুত ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। সিংগাইর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নথি, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। প্রাথমিক হিসাবে প্রায়, ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।
সিংগাইর শাখার ম্যানেজার মো. রমজান আলী বলেন, ‘রাতের কোনো একসময় শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র পুড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’
উপজেলা ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ মো. মহিবুর রহমান জানান, ‘আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি ইউনিট পাঠাই। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তবে তদন্ত চলছে, তদন্তের পর সঠিক কারণ জানা যাবে।’
সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌফিক আজম বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ, ফায়ার সার্ভিসের বরাদ ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে যেটি জানতে পেরেছি, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।
মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নথি, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। গতকাল রোববার দিবাগত (১৬ নভেম্বর) রাতে সিংগাইর শহীদ রফিক সড়কের দেওয়ান প্লাজার দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত শাখায় এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।
ব্যাংক কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ব্যাংকে আগুন লাগে। আশপাশের লোকজন ধোঁয়া দেখে বিষয়টি ব্যাংক কর্মকর্তাদের জানানোর পর দ্রুত ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। সিংগাইর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নথি, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। প্রাথমিক হিসাবে প্রায়, ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।
সিংগাইর শাখার ম্যানেজার মো. রমজান আলী বলেন, ‘রাতের কোনো একসময় শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র পুড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’
উপজেলা ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ মো. মহিবুর রহমান জানান, ‘আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি ইউনিট পাঠাই। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তবে তদন্ত চলছে, তদন্তের পর সঠিক কারণ জানা যাবে।’
সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌফিক আজম বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ, ফায়ার সার্ভিসের বরাদ ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে যেটি জানতে পেরেছি, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় বড় ভাইকে হত্যার দায়ে মো. ইয়াকুব আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ জহিরুল কবির এ রায় ঘোষণা করেন।১৬ মিনিট আগে
দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসার পর পার্বতীপুর রেলস্টেশনে ট্রেনটি যাত্রাবিরতি করলে নিলে ৩-৪ জন ব্যক্তি কয়েকটি চালের বস্তা ট্রেনের নির্দিষ্ট বগিতে রেখে চলে যায়। সেই নাশকতাকারীদের শনাক্তকরণের কাজ চলছে।১ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।১ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহ সদরের কালা পশ্চিমপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় প্রবাসফেরত যুবক মাহাবুর হোসেনকে (৩৫) হত্যা মামলার প্রধান আসামি পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। রোববার দিবাগত রাতে শহরের আদর্শপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর উত্তরায় বিমানবন্দর রেলস্টেশনে একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ভেতরে চালের বস্তা থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।
বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে আজ সোমবার সকালে ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের সেনা কর্মকর্তারা। তল্লাশিতে সহযোগিতা করে র্যাব-১। উদ্ধার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি গুলি ও চারটি ককটেল।
উত্তরা আর্মি ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সেনাবাহিনী জানায়, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা পরিচালনা করে দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি তল্লাশি করা হয়। তল্লাশি করে চালের বস্তা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি গুলি ও চারটি ককটেল বোমা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজন ব্যক্তিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উত্তরা আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়েছে।
ট্রেনের যাত্রীদের বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসার পর পার্বতীপুর রেলস্টেশনে ট্রেনটি যাত্রাবিরতি করলে নিলে ৩-৪ জন ব্যক্তি কয়েকটি চালের বস্তা ট্রেনের নির্দিষ্ট বগিতে রেখে চলে যায়। সেই নাশকতাকারীদের শনাক্ত করার কাজ চলছে।
রাজধানীর উত্তরায় বিমানবন্দর রেলস্টেশনে একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ভেতরে চালের বস্তা থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।
বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে আজ সোমবার সকালে ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের সেনা কর্মকর্তারা। তল্লাশিতে সহযোগিতা করে র্যাব-১। উদ্ধার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি গুলি ও চারটি ককটেল।
উত্তরা আর্মি ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সেনাবাহিনী জানায়, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা পরিচালনা করে দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি তল্লাশি করা হয়। তল্লাশি করে চালের বস্তা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি গুলি ও চারটি ককটেল বোমা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজন ব্যক্তিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উত্তরা আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়েছে।
ট্রেনের যাত্রীদের বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসার পর পার্বতীপুর রেলস্টেশনে ট্রেনটি যাত্রাবিরতি করলে নিলে ৩-৪ জন ব্যক্তি কয়েকটি চালের বস্তা ট্রেনের নির্দিষ্ট বগিতে রেখে চলে যায়। সেই নাশকতাকারীদের শনাক্ত করার কাজ চলছে।
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় বড় ভাইকে হত্যার দায়ে মো. ইয়াকুব আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ জহিরুল কবির এ রায় ঘোষণা করেন।১৬ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নথি, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। গতকাল রোববার দিবাগত (১৬ নভেম্বর) রাতে সিংগাইর শহীদ রফিক সড়কের দেওয়ান প্লাজার দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত শাখায় এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।১ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহ সদরের কালা পশ্চিমপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় প্রবাসফেরত যুবক মাহাবুর হোসেনকে (৩৫) হত্যা মামলার প্রধান আসামি পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। রোববার দিবাগত রাতে শহরের আদর্শপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ রায় ঘোষণা করেন।
রায়ের খবর প্রকাশ হতেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান ফটকের সামনে উল্লাস প্রকাশ করেন জুলাই যোদ্ধারা। এ সময় তারা ‘এই মুহূর্তে খবর এল, শেখ হাসিনার ফাঁসি হলো’, ‘দড়ি লাগলে দড়ি নে, শেখ হাসিনার ফাঁসি দে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে দুটি অভিযোগ শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্য একটি অভিযোগ তাঁকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
রায়ে আদালত বলেছে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনা পাঁচ অভিযোগ হলো—উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান; প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের নির্মূল করার নির্দেশ; রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা; রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় আন্দোলনরত ছয়জনকে গুলি করে হত্যা এবং আশুলিয়ায় ছয়জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ রায় ঘোষণা করেন।
রায়ের খবর প্রকাশ হতেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান ফটকের সামনে উল্লাস প্রকাশ করেন জুলাই যোদ্ধারা। এ সময় তারা ‘এই মুহূর্তে খবর এল, শেখ হাসিনার ফাঁসি হলো’, ‘দড়ি লাগলে দড়ি নে, শেখ হাসিনার ফাঁসি দে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে দুটি অভিযোগ শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্য একটি অভিযোগ তাঁকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
রায়ে আদালত বলেছে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনা পাঁচ অভিযোগ হলো—উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান; প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের নির্মূল করার নির্দেশ; রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা; রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় আন্দোলনরত ছয়জনকে গুলি করে হত্যা এবং আশুলিয়ায় ছয়জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা।
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় বড় ভাইকে হত্যার দায়ে মো. ইয়াকুব আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ জহিরুল কবির এ রায় ঘোষণা করেন।১৬ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নথি, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। গতকাল রোববার দিবাগত (১৬ নভেম্বর) রাতে সিংগাইর শহীদ রফিক সড়কের দেওয়ান প্লাজার দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত শাখায় এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসার পর পার্বতীপুর রেলস্টেশনে ট্রেনটি যাত্রাবিরতি করলে নিলে ৩-৪ জন ব্যক্তি কয়েকটি চালের বস্তা ট্রেনের নির্দিষ্ট বগিতে রেখে চলে যায়। সেই নাশকতাকারীদের শনাক্তকরণের কাজ চলছে।১ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহ সদরের কালা পশ্চিমপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় প্রবাসফেরত যুবক মাহাবুর হোসেনকে (৩৫) হত্যা মামলার প্রধান আসামি পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। রোববার দিবাগত রাতে শহরের আদর্শপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহ সদরের কালা পশ্চিমপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় প্রবাসফেরত যুবক মাহাবুর হোসেনকে (৩৫) হত্যা মামলার প্রধান আসামি পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। রোববার দিবাগত রাতে শহরের আদর্শপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে ঝিনাইদহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
এর আগে, এ ঘটনায় রোববার রাতে নিহতের ভাই রুবেল হোসেন বাদী হয়ে ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০-১২ জনকে আসামি দিয়ে সদর থানায় হত্যা মামলা করেন।
র্যাব-৬ সিপিসি-২-এর কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, প্রবাসফেরত মাহাবুর হোসেন হত্যা মামলার প্রধান আসামি শহরের আদর্শপাড়া এলাকায় অবস্থান করছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সোমবার সকালে ঝিনাইদহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, শনিবার সকালে সদর উপজেলার কালা পশ্চিমপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় কম্বোডিয়াফেরত মাহাবুর হোসেনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে প্রতিপক্ষরা। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঝিনাইদহ সদরের কালা পশ্চিমপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় প্রবাসফেরত যুবক মাহাবুর হোসেনকে (৩৫) হত্যা মামলার প্রধান আসামি পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। রোববার দিবাগত রাতে শহরের আদর্শপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে ঝিনাইদহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
এর আগে, এ ঘটনায় রোববার রাতে নিহতের ভাই রুবেল হোসেন বাদী হয়ে ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০-১২ জনকে আসামি দিয়ে সদর থানায় হত্যা মামলা করেন।
র্যাব-৬ সিপিসি-২-এর কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, প্রবাসফেরত মাহাবুর হোসেন হত্যা মামলার প্রধান আসামি শহরের আদর্শপাড়া এলাকায় অবস্থান করছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সোমবার সকালে ঝিনাইদহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, শনিবার সকালে সদর উপজেলার কালা পশ্চিমপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় কম্বোডিয়াফেরত মাহাবুর হোসেনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে প্রতিপক্ষরা। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় বড় ভাইকে হত্যার দায়ে মো. ইয়াকুব আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ জহিরুল কবির এ রায় ঘোষণা করেন।১৬ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নথি, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। গতকাল রোববার দিবাগত (১৬ নভেম্বর) রাতে সিংগাইর শহীদ রফিক সড়কের দেওয়ান প্লাজার দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত শাখায় এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসার পর পার্বতীপুর রেলস্টেশনে ট্রেনটি যাত্রাবিরতি করলে নিলে ৩-৪ জন ব্যক্তি কয়েকটি চালের বস্তা ট্রেনের নির্দিষ্ট বগিতে রেখে চলে যায়। সেই নাশকতাকারীদের শনাক্তকরণের কাজ চলছে।১ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।১ ঘণ্টা আগে