Ajker Patrika
En
শেরপুর

ডিবি পরিচয়ে মোবাইল ও টাকা ছিনতাই, আটক করে পুলিশে দিলেন ভুক্তভোগী

নকলা (শেরপুর) প্রতিনিধি 
ডিবি পরিচয়ে মোবাইল ও টাকা ছিনতাই, আটক করে পুলিশে দিলেন ভুক্তভোগী
আটক কাজল মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের নকলায় কাজল মিয়া (৪৬) নামের এক ভুয়া ডিবি পুলিশকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল সোমবার রাতে গণপদ্দী ইউনিয়নের চিথলিয়া বাজার থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক কাজল নকলা পৌরসভার ফেরুষা মহল্লার বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম জবান আলী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত রোববার রাতে কাজল তাঁর তিন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে ডিবি পরিচয়ে চিথলিয়া বাজারের চিথলিয়া পূর্ব গ্রামের আয়ুব আলীর পকেট থেকে ৯ হাজার ১০০ টাকা ও একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যান। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হলে পরদিন গতকাল রাতে আয়ুব তাঁর সহযোগীদের নিয়ে কাজলকে গণপদ্দী এলাকা থেকে আটক করে চিথলিয়া বাজারে নিয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ কাজলকে থানায় নিয়ে যায়।

নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিপন চন্দ্র গোপ জানান, কাজল ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে অনেকের কাছে টাকা দাবি করেছেন। আয়ুব আলী বাদী হয়ে লিখিত অভিযোগ দিলে নকলা থানায় একটি মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়। পরে আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

শেরপুরনকলাআটকমামলাময়মনসিংহ বিভাগকারাগারজেলার খবরছিনতাইডিবি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত