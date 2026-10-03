Ajker Patrika
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জামালপুর

জামালপুরে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাত যুবকের মৃত্যু

জামালপুর প্রতিনিধি 
জামালপুরে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাত যুবকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

জামালপুর সদরে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মো. মাহিদ (১৫) নামের এক কিশোর আহত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার ইটাইল ইউনিয়নের নন্দী ইটাইল চৌরপাড়া শ্মশানঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জামালপুর রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল ইসলাম।

রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা যমুনা পূর্ব ঘাটগামী নাসিরাবাদ ট্রেনটি সকাল ৭টার দিকে ইটাইল ইউনিয়নের নন্দী ইটাইল চৌরপাড়া শ্মশানঘাট এলাকায় পৌঁছালে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে যান আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী এক যুবক। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এ সময় কিশোর মো. মাহিদ আহত হলে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়।

আহত মাহিদ কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার কুলগ্রাম এলাকার মৃত বাপ্পি মিয়ার ছেলে।

ওসি মো. রবিউল ইসলাম বলেন, ‘ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। আহত একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’

এ ঘটনায় জামালপুর রেলওয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

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