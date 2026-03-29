Ajker Patrika
শেরপুর

অনুমোদন ছাড়াই হাসপাতাল চালু, বন্ধ করে দিল স্বাস্থ্য বিভাগ

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
অনুমোদন ছাড়াই হাসপাতাল চালু, বন্ধ করে দিল স্বাস্থ্য বিভাগ
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় মায়ান জেনারেল হাসপাতালে বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার স্বাস্থ্য বিভাগ অভিযান চালায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাস্থ্য বিভাগের অনুমোদন ছাড়াই প্রসূতি (সিজারিয়ান) অস্ত্রোপচারসহ (অপারেশন) অন্যান্য চিকিৎসাসেবা পরিচালনার অভিযোগে শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় ‘মায়ান জেনারেল হাসপাতাল’ বন্ধ করে দিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। আজ রোববার (২৯ মার্চ) বিকেলে শহরের উত্তর বাজার এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি হাসপাতালটিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

এ সময় শেরপুরের সিভিল সার্জন মো. শাহীন, নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা আফরিন এবং ভারপ্রাপ্ত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হুমায়ন আহমেদ নূর উপস্থিত ছিলেন।

সিভিল সার্জনের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নির্লব হাসান মিন্টু নামের এক ব্যক্তি প্রায় তিন মাস ধরে উত্তর বাজারের একটি ভাড়া ভবনে মায়ান জেনারেল হাসপাতাল নামের প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে আসছেন। অনুমোদন না থাকলেও সেখানে সিজারিয়ান অপারেশনসহ বিভিন্ন চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছিল। এ ছাড়া গত শুক্রবার এক প্রসূতির অস্ত্রোপচারের পর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল শনিবার তিনি মারা যান। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজ হাসপাতালটিতে স্বাস্থ্য বিভাগ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে।

জানতে চাইলে হাসপাতালটির পরিচালক নির্লব হাসান মিন্টু বলেন, ‘আমরা অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছি, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে আমাদের হাসপাতাল থেকে কোনো রোগীকে ভুল চিকিৎসা দেওয়া হয়নি।’

নালিতাবাড়ীর ইউএনও রেজওয়ানা আফরিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মায়ান জেনারেল হাসপাতালে অভিযান পরিচালনা করি। এ সময় হাসপাতালটির অনুমোদনের কাগজপত্র না থাকায় সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনুমোদন পাওয়ার পর তারা পুনরায় কার্যক্রম চালাতে পারবে।’

পাঠকের আগ্রহ

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল প্রাইভেট কার

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল প্রাইভেট কার

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গজ-সিরিঞ্জ কেনারও টাকা নেই: সংসদে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গজ-সিরিঞ্জ কেনারও টাকা নেই: সংসদে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নেপালে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত থাকছে না পরীক্ষা

নেপালে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত থাকছে না পরীক্ষা

গণপরিবহনের গতিবিধি নজরদারি করতে চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং

গণপরিবহনের গতিবিধি নজরদারি করতে চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

সম্পর্কিত

৮ ঘণ্টা বসে তেল না পেয়ে ফিলিং স্টেশন ম্যানেজারকে ট্রাকচাপা দিয়ে হত্যা

৮ ঘণ্টা বসে তেল না পেয়ে ফিলিং স্টেশন ম্যানেজারকে ট্রাকচাপা দিয়ে হত্যা

সিরাজগঞ্জে ‘অবৈধ মজুতকৃত জব্দ পেট্রল গায়েব’ সংবাদটি ভুল বলে দাবি ইউএনওর

সিরাজগঞ্জে ‘অবৈধ মজুতকৃত জব্দ পেট্রল গায়েব’ সংবাদটি ভুল বলে দাবি ইউএনওর

অনুমোদন ছাড়াই হাসপাতাল চালু, বন্ধ করে দিল স্বাস্থ্য বিভাগ

অনুমোদন ছাড়াই হাসপাতাল চালু, বন্ধ করে দিল স্বাস্থ্য বিভাগ

কুমিল্লায় বাস-ট্রেন সংঘর্ষ: তদন্তে একাধিক ব্যক্তি ও সংস্থার গাফিলতির প্রমাণ

কুমিল্লায় বাস-ট্রেন সংঘর্ষ: তদন্তে একাধিক ব্যক্তি ও সংস্থার গাফিলতির প্রমাণ