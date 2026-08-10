শেরপুরে শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাছের ব্যবসায়ী আটক

শেরপুরের নকলায় আট বছর বয়সী এক শিশু শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে আব্দুর রাজ্জাক (৫০) নামের এক মাছের ব্যবসায়ীকে আটক করেছে থানা-পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে তাঁর নিজ এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ সোমবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিশুটিকে নানির কাছে রেখে তার মা ঢাকায় অন্যের বাসায় কাজ করেন। শিশুটি স্থানীয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। গত বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দুপুরে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে অভিযুক্ত রাজ্জাক ওই শিশুকে ফুসলিয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে যান এবং সেখানে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। সে সময় শিশুটি কান্না করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি পরিবারের কাউকে বলেনি ভুক্তভোগী ওই শিশু। একপর্যায়ে গতকাল রাতে শিশুটি অসুস্থ হলে পরিবারের লোকজনকে ঘটনার বিস্তারিত বলে সে। এরপর পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা শিশুটিকে নকলা থানায় নিয়ে যান। পুলিশ বিস্তারিত শুনে অভিযুক্ত আব্দুর রাজ্জাককে আটক করে। আজ ভুক্তভোগী ওই শিশুর নানি বাদী হয়ে রাজ্জাককে আসামি করে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।
নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিপন চন্দ্র গোপ জানান, এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে। আটক রাজ্জাককে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
ওসি আরও জানান, শিশুটিকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
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