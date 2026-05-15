Ajker Patrika
শেরপুর

ধানখেতে মুরগির বর্জ্য, দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
ধানখেতে মুরগির বর্জ্যের বস্তা দেখতে পান এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় ধানখেতে মুরগির বিষ্ঠা ও বর্জ্য ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতের আঁধারে নয়াবিল ইউনিয়নের হাতিপাগার ভাঙ্গা এলাকায় সড়কের পাশে ধানখেতে এই আবর্জনা ফেলে যায় তারা। বর্জ্যের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন কৃষক ও এলাকাবাসী।

জানা গেছে, স্থানীয় কৃষক সোলায়মান ও রহিমা খাতুনের জমিতে এসব বর্জ্য ফেলা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও এলাকাবাসী এসব ময়লার বস্তা জমিতে পড়ে থাকতে দেখেন। জনবসতি ও ফসলি জমির পাশে এভাবে বর্জ্য ফেলে রাখায় পরিবেশদূষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

এলাকার বাসিন্দা রেজাউল করিম বলেন, ‘রাতের আঁধারে এ ধরনের নোংরা ও ক্ষতিকর বর্জ্য ফেলে যাওয়া সম্পূর্ণ অমানবিক কাজ। দ্রুত বর্জ্য অপসারণ এবং দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।’

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সোলায়মান বলেন, ‘আমার ধানখেতে এভাবে বর্জ্য ফেলে বড় ক্ষতি করা হয়েছে। দ্রুত বর্জ্য সরিয়ে না নিলে জমির ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।’

নয়াবিল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেন, ‘বিষয়টি জেনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ব্যাপারে আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ করতে যাচ্ছি। দ্রুত বর্জ্য অপসারণ ও দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।’

জানতে চাইলে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিষয়টি জেনেছি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

