Ajker Patrika
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পিরোজপুর

পিরোজপুরে গুদামে তার চুরির সময় যুবক আটক

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরে গুদামে তার চুরির সময় যুবক আটক
চুরির সময় আটক যুবক সাগর শেখ। ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুর শহরের পুরাতন পৌরসভা সড়কে বৈদ্যুতিক সার্ভিসের তার চুরির সময় এক যুবককে হাতেনাতে আটক করেছে স্থানীয়রা। আজ বুধবার রাতে ওই এলাকার একটি ফলের গুদামের সার্ভিস তারসহ অন্যান্য জিনিস চুরির সময় ধরা পড়েন তিনি। পুলিশ তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

আটক ওই যুবকের নাম সাগর শেখ (২৭)। তিনি নাজিরপুর উপজেলার শেখমাটিয়া ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের বাসার শেখের ছেলে।

গুদামের মালিক রাজু হাওলাদার বলেন, ‘আজ রাত ৮টার দিকে পুরাতন পৌরসভা সড়কে আমার ফলের গুদামে বিদ্যুতের সার্ভিস তার এবং অন্য মালপত্র চুরির সময় চোরকে স্থানীয়রা হাতেনাতে ধরে ফেলে। পরে পুলিশে খবর দিলে তাকে আটক করে নিয়ে যায়।’

পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরিফুল ইসলাম জানান, চুরির অভিযোগে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

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