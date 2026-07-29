আগামীকাল বাগেরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন

বাগেরহাটে সাত বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন হতে যাচ্ছে। সমিতির ১৭টি পদে ৩৮ জন আইনজীবী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে। বাগেরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির ৫০৮ জন সদস্য এতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
বার্ষিক এই নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সমরেন্দ্র নাথ দত্ত। সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এস এম নওরেজ মহীত, মো. রেজওয়ানুর রহমান মোল্লা ও মোসা. মেহেরুন্নেচ্ছা।
জানা গেছে, সভাপতি পদে বিএনপি-সমর্থিত শেখ ওয়াহিদুজ্জামান দিপু এবং জামায়াত-সমর্থিত ম. আজাহার আলী নির্বাচন করবেন। সাধারণ সম্পাদক পদে বিএনপির মোশাররফ হোসেন মন্টু ও জামায়াতের মো. জালাল উদ্দিন মল্লিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
এ ছাড়া, সিনিয়র সহসভাপতি পদে আব্দুল ওলি ও শেখ আব্দুল কাদের, জুনিয়র সহসভাপতি পদে এসকেন্দার আলী খান ও শেখ মো. সাহিবুর রহমান সাহেব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে এস এম জিন্না, এস এম মাহবুব মোরশেদ লালন ও মুস্তাইন বিল্লাহ নির্বাচন করবেন। অন্যদিকে আট নির্বাহী সদস্য পদের বিপরীতে ভোটের লড়াইয়ে আছেন ১৭ জন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার সমরেন্দ্র নাথ দত্ত বলেন, ‘আমরা নির্বাচনের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। আশা করি, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হবে। দীর্ঘদিন পরে এটি একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হবে।’
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