Ajker Patrika
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শেরপুর

শেরপুরে জেলা প্রশাসকের সহায়তায় আলুচাষির অস্ত্রোপচার

শেরপুর প্রতিনিধি
শেরপুরে জেলা প্রশাসকের সহায়তায় আলুচাষির অস্ত্রোপচার
আজ দুপুরে শহরের নারায়ণপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কৃষক রিপন মিয়াকে দেখতে যান শেরপুরের জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিনের সহযোগিতায় চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সুস্থ হয়েছেন মো. রিপন মিয়া (৩৭) নামের এক প্রান্তিক আলুচাষি। আজ শুক্রবার বিকেলে জেলা শহরের একটি স্ব-স্বনামধন্য বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। রিপন মিয়া সদর উপজেলার লছমনপুর ইউনিয়নের দড়িপাড়া গ্রামের ইমান আলীর ছেলে।

জানা যায়, সম্প্রতি শেরপুরের বেসরকারি তাজ কোল্ড স্টোরেজে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিকেজের কারণে শত শত কৃষকের আলু পচে যায়। এতে অন্যান্যদের সঙ্গে রিপন মিয়ার ২৩২ বস্তা আলু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেটির ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে কৃষক ও কোল্ড স্টোরেজ মালিকপক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় সভা করেন জেলা প্রশাসক। রিপন মিয়া জেলা প্রশাসককে জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে গলায় টনসিলের সমস্যায় ভুগছেন। ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে চিকিৎসা করবেন। পরে জেলা প্রশাসক রিপন মিয়ার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন এবং শহরের নারায়ণপুর এলাকার আবেদীন হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে রিপন মিয়ার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। আজ বিকেলে তাঁকে ছাড়পত্র দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এদিকে আজ বিকেলে রিপন মিয়াকে দেখতে হাসপাতালে যান জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিনসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা। এ সময় রিপন মিয়া জেলা প্রশাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘আমি বেশ কিছুদিন থেকেই অসুস্থ। এর মধ্যেই আমার আলু কোল্ড স্টোরেজে নষ্ট হয়ে যায়। ডিসি স্যারের উদ্যোগে আমরা আলুর ক্ষতিপূরণ পেয়েছি। সেই টাকা দিয়ে গলার চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলাম। স্যার বিষয়টি শুনে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। স্যারকে ধন্যবাদ।’

কৃষক রিপন মিয়ার স্ত্রী রুমা আক্তারও তার স্বামীর চিকিৎসা করানোয় জেলা প্রশাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

আবেদীন হাসপাতালের ব্যবস্থাপক মনির আহমেদ বলেন, ‘রিপন মিয়ার টনসিলের সমস্যাটি খুবই গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। দ্রুত সময়ের মধ্যে অস্ত্রোপচার করা না হলে বড় সমস্যা হতে পারত। আমরা গুরুত্ব সহকারে অস্ত্রোপচারটি করে দিয়েছি।’

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, ‘কৃষকদের আলুর সমস্যা সমাধানের সময় রিপন মিয়া অসুস্থতার কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর কষ্টের জমানো টাকা চিকিৎসাতে চলে যাবে ভেবে তাঁকে অস্ত্রোপচারের জন্য সহযোগিতার চেষ্টা করেছি।’

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