Ajker Patrika

সংবাদ প্রকাশের পর ফের এসেছে নালিতাবাড়ীতে ‘ভোটের গাড়ি’

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি
সংবাদ প্রকাশের পর ফের এসেছে নালিতাবাড়ীতে ‘ভোটের গাড়ি’
ভোটের গাড়ির মাধ্যমে চলছে গণভোটের প্রচারণা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের নালিতাবাড়ী ঘুরে গেলেও শহরবাসী জানেন না—এমন সংবাদ প্রকাশের পর দ্বিতীয়বারের মতো নালিতাবাড়ীতে এসেছে ‘ভোটের গাড়ি’। ৯ জানুয়ারি আজকের পত্রিকার অনলাইনে প্রতিবেদন প্রকাশের পর গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ফের এই গাড়ির মাধ্যমে গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়।

এর আগে ৭ জানুয়ারি সকালে শহরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে প্রথম দফায় ভোটের গাড়ির মাধ্যমে গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়। সে সময় প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা প্রদর্শনী উপভোগ করলেও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল কম। স্থানীয়রা তখন জানান, ভোটের গাড়ি আসার বিষয়ে তাঁরা আগে কিছুই জানতেন না। অনেকেই গণভোট সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকার কথাও বলেন।

এদিকে এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের পর রোববার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় দফায় ভোটের গাড়ি নালিতাবাড়ীতে আসে। এ উপলক্ষে পৌরসভা ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আগাম প্রচারণা চালানো হয়। পরে সন্ধ্যা ৭টায় শহরের শহীদ মিনার এলাকায় ভোটের গাড়ির অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনী প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে। এ সময় সেখানে সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখা যায়।

স্থানীয়দের মতে, দ্বিতীয় দফার এই প্রচারণার মাধ্যমে নালিতাবাড়ীতে গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতা ও আগ্রহ আগের তুলনায় বেড়েছে।

তরুণ ভোটার রুহুল সিদ্দিকী রুমান বলেন, ‘এর আগে ভোটের গাড়ি এসেছিল—আমরা তা জানিই না। পরে সংবাদে বিষয়টি জানতে পারি। সম্ভবত সে কারণেই আবার ভোটের গাড়ি এসেছে। এবার গণভোট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি।’

স্থানীয় ব্যবসায়ী উজ্জ্বল আহম্মেদ বলেন, গণভোটের প্রচারণায় ব্যবহৃত গাড়িটি মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এতে সাধারণ মানুষের আগ্রহও দেখা গেছে।

ভোটের গাড়ি দেখতে এসে নীলমণি সাহা বলেন, ‘টিভিতে শুধু হ্যাঁ/না ভোটের কথা শুনেছি। আজ ভোটের গাড়ির মাধ্যমে বিস্তারিত জেনে গেলাম যে কী কারণে হ্যাঁ এবং কী কারণে না ভোট দিতে হবে।’

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেজওয়ানা আফরীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যোগাযোগ করে দ্বিতীয়বারের মতো রোববার সন্ধ্যায় ভোটের গাড়ির প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়। এতে মানুষের ভালো সাড়া পাওয়া গেছে।’

বিষয়:

শেরপুরময়মনসিংহ বিভাগনালিতাবাড়ীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

এলপিজির কারসাজিতে অসহায় জনগণ

এলপিজির কারসাজিতে অসহায় জনগণ

ঢাকা-১২ আসন: তিন সাইফুলের ভোটের লড়াই

ঢাকা-১২ আসন: তিন সাইফুলের ভোটের লড়াই

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে আইনজীবী আলিফ হত্যায় চিন্ময়সহ ৩৯ জনের বিরুদ্ধে বিচার শুরুর আদেশ আদালতের

চট্টগ্রামে আইনজীবী আলিফ হত্যায় চিন্ময়সহ ৩৯ জনের বিরুদ্ধে বিচার শুরুর আদেশ আদালতের

রাষ্ট্রের সংস্কার চাইলে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবেন: উপদেষ্টা ফাওজুল কবির

রাষ্ট্রের সংস্কার চাইলে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবেন: উপদেষ্টা ফাওজুল কবির

সরে গেছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকেরা, বাড্ডায় যান চলাচল শুরু

সরে গেছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকেরা, বাড্ডায় যান চলাচল শুরু

ভবঘুরের ছদ্মবেশে সিরিয়াল কিলার সম্রাট, সাভারে সাত মাসে ৬ খুন: পুলিশ

ভবঘুরের ছদ্মবেশে সিরিয়াল কিলার সম্রাট, সাভারে সাত মাসে ৬ খুন: পুলিশ