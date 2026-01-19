সংবাদ প্রকাশের পর ফের এসেছে নালিতাবাড়ীতে ‘ভোটের গাড়ি’

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি
শেরপুরের নালিতাবাড়ী ঘুরে গেলেও শহরবাসী জানেন না—এমন সংবাদ প্রকাশের পর দ্বিতীয়বারের মতো নালিতাবাড়ীতে এসেছে ‘ভোটের গাড়ি’। ৯ জানুয়ারি আজকের পত্রিকার অনলাইনে প্রতিবেদন প্রকাশের পর গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ফের এই গাড়ির মাধ্যমে গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়।
এর আগে ৭ জানুয়ারি সকালে শহরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে প্রথম দফায় ভোটের গাড়ির মাধ্যমে গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়। সে সময় প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা প্রদর্শনী উপভোগ করলেও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল কম। স্থানীয়রা তখন জানান, ভোটের গাড়ি আসার বিষয়ে তাঁরা আগে কিছুই জানতেন না। অনেকেই গণভোট সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকার কথাও বলেন।
এদিকে এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের পর রোববার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় দফায় ভোটের গাড়ি নালিতাবাড়ীতে আসে। এ উপলক্ষে পৌরসভা ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আগাম প্রচারণা চালানো হয়। পরে সন্ধ্যা ৭টায় শহরের শহীদ মিনার এলাকায় ভোটের গাড়ির অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনী প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে। এ সময় সেখানে সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখা যায়।
স্থানীয়দের মতে, দ্বিতীয় দফার এই প্রচারণার মাধ্যমে নালিতাবাড়ীতে গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতা ও আগ্রহ আগের তুলনায় বেড়েছে।
তরুণ ভোটার রুহুল সিদ্দিকী রুমান বলেন, ‘এর আগে ভোটের গাড়ি এসেছিল—আমরা তা জানিই না। পরে সংবাদে বিষয়টি জানতে পারি। সম্ভবত সে কারণেই আবার ভোটের গাড়ি এসেছে। এবার গণভোট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি।’
স্থানীয় ব্যবসায়ী উজ্জ্বল আহম্মেদ বলেন, গণভোটের প্রচারণায় ব্যবহৃত গাড়িটি মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এতে সাধারণ মানুষের আগ্রহও দেখা গেছে।
ভোটের গাড়ি দেখতে এসে নীলমণি সাহা বলেন, ‘টিভিতে শুধু হ্যাঁ/না ভোটের কথা শুনেছি। আজ ভোটের গাড়ির মাধ্যমে বিস্তারিত জেনে গেলাম যে কী কারণে হ্যাঁ এবং কী কারণে না ভোট দিতে হবে।’
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেজওয়ানা আফরীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যোগাযোগ করে দ্বিতীয়বারের মতো রোববার সন্ধ্যায় ভোটের গাড়ির প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়। এতে মানুষের ভালো সাড়া পাওয়া গেছে।’
শেরপুরের নালিতাবাড়ী ঘুরে গেলেও শহরবাসী জানেন না—এমন সংবাদ প্রকাশের পর দ্বিতীয়বারের মতো নালিতাবাড়ীতে এসেছে ‘ভোটের গাড়ি’। ৯ জানুয়ারি আজকের পত্রিকার অনলাইনে প্রতিবেদন প্রকাশের পর গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ফের এই গাড়ির মাধ্যমে গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়।
এর আগে ৭ জানুয়ারি সকালে শহরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে প্রথম দফায় ভোটের গাড়ির মাধ্যমে গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়। সে সময় প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা প্রদর্শনী উপভোগ করলেও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল কম। স্থানীয়রা তখন জানান, ভোটের গাড়ি আসার বিষয়ে তাঁরা আগে কিছুই জানতেন না। অনেকেই গণভোট সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকার কথাও বলেন।
এদিকে এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের পর রোববার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় দফায় ভোটের গাড়ি নালিতাবাড়ীতে আসে। এ উপলক্ষে পৌরসভা ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আগাম প্রচারণা চালানো হয়। পরে সন্ধ্যা ৭টায় শহরের শহীদ মিনার এলাকায় ভোটের গাড়ির অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনী প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে। এ সময় সেখানে সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখা যায়।
স্থানীয়দের মতে, দ্বিতীয় দফার এই প্রচারণার মাধ্যমে নালিতাবাড়ীতে গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতা ও আগ্রহ আগের তুলনায় বেড়েছে।
তরুণ ভোটার রুহুল সিদ্দিকী রুমান বলেন, ‘এর আগে ভোটের গাড়ি এসেছিল—আমরা তা জানিই না। পরে সংবাদে বিষয়টি জানতে পারি। সম্ভবত সে কারণেই আবার ভোটের গাড়ি এসেছে। এবার গণভোট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি।’
স্থানীয় ব্যবসায়ী উজ্জ্বল আহম্মেদ বলেন, গণভোটের প্রচারণায় ব্যবহৃত গাড়িটি মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। এতে সাধারণ মানুষের আগ্রহও দেখা গেছে।
ভোটের গাড়ি দেখতে এসে নীলমণি সাহা বলেন, ‘টিভিতে শুধু হ্যাঁ/না ভোটের কথা শুনেছি। আজ ভোটের গাড়ির মাধ্যমে বিস্তারিত জেনে গেলাম যে কী কারণে হ্যাঁ এবং কী কারণে না ভোট দিতে হবে।’
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেজওয়ানা আফরীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যোগাযোগ করে দ্বিতীয়বারের মতো রোববার সন্ধ্যায় ভোটের গাড়ির প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়। এতে মানুষের ভালো সাড়া পাওয়া গেছে।’
খুব সকালে কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে চিন্ময়সহ ২৩ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও বিজিবি মিলিয়ে শতাধিক সদস্য আদালত প্রাঙ্গণে মোতায়েন করা হয়। খুব কম সময়ের মধ্যে আদালতে মামলার কার্যক্রম শেষ করা হয়।২৫ মিনিট আগে
ফাওজুল কবির খান বলেন, ‘আপনি যদি বাংলাদেশের মঙ্গল চান, আপনি যদি রাজপথের সহিংসতা দেখতে না চান, যদি মানুষের খুন দেখতে না চান—তাহলে অবশ্যই ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবেন। দেশের চাবি আপনার হাতে। এই জন্যই আমাদের গণভোটের প্রচারণায় ভোটের গাড়ি।২৯ মিনিট আগে
বাড্ডায় সড়ক ছেড়ে গেছেন অবরোধরত ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকেরা। এতে কুড়িল-রামপুরা সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাড্ডার ফুজি টাওয়ার এলাকায় অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা।৪০ মিনিট আগে
অনেকটা মানসিক রোগীর মতো আচরণ করলেও খুব ঠান্ডা মাথায় এক বৃদ্ধা, এক নারী ও এক কিশোরীসহ ছয়জনকে খুন করেছেন মশিউর রহমান ওরফে সম্রাট (৪০)। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি এসব খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে