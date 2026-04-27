Ajker Patrika
শেরপুরে বজ্রপাতে শিক্ষকের মৃত্যু

শেরপুর প্রতিনিধি
মো. আবুল হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে বজ্রপাতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার (২৬ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার ধানশাইল ইউনিয়নের পূর্ব চাপাঝোড়া তালতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিক্ষকের নাম মো. আবুল হাসান (৪০)। তিনি পূর্ব চাপাঝোড়া তালতলা গ্রামের আলহাজ মো. শাহ আলমের ছোট ছেলে। তিনি ধানশাইল ইউনিয়নের চকপাড়া গণশিক্ষা কেন্দ্রে পড়াতেন।

জানা গেছে, রোববার দুপুরে বাড়ির পাশের জমিতে ধান কাটতে যান আবুল হাসান। বেলা ৩টার দিকে এলাকায় বজ্রপাতসহ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। তবে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও তিনি বাড়িতে ফিরে আসেননি। তখন পরিবারের সদস্যরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এ সময় জমির পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে এক কৃষক আবুল হাসানকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ঝিনাইগাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের ভাতিজা মো. আনিস বলেন, ‘বজ্রপাতে আমার চাচার মৃত্যু হয়েছে।’

এ ব্যাপারে ঝিনাইগাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. আল আমিন বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে।

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

