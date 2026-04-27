শেরপুরে বজ্রপাতে শিক্ষকের মৃত্যু

শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে বজ্রপাতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার (২৬ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার ধানশাইল ইউনিয়নের পূর্ব চাপাঝোড়া তালতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিক্ষকের নাম মো. আবুল হাসান (৪০)। তিনি পূর্ব চাপাঝোড়া তালতলা গ্রামের আলহাজ মো. শাহ আলমের ছোট ছেলে। তিনি ধানশাইল ইউনিয়নের চকপাড়া গণশিক্ষা কেন্দ্রে পড়াতেন।
জানা গেছে, রোববার দুপুরে বাড়ির পাশের জমিতে ধান কাটতে যান আবুল হাসান। বেলা ৩টার দিকে এলাকায় বজ্রপাতসহ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। তবে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও তিনি বাড়িতে ফিরে আসেননি। তখন পরিবারের সদস্যরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এ সময় জমির পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে এক কৃষক আবুল হাসানকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ঝিনাইগাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের ভাতিজা মো. আনিস বলেন, ‘বজ্রপাতে আমার চাচার মৃত্যু হয়েছে।’
এ ব্যাপারে ঝিনাইগাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. আল আমিন বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে।
বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় কালবৈশাখীতে দোকানের ওপর বটগাছ উপড়ে পড়ে উমা চন্দ্র (৫২) নামের এক পান ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার সুখানপুকুর ইউনিয়নের লাঠিগঞ্জ বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত উমা চন্দ্র গাবতলী উপজেলার চকরাধিকা পশ্চিমপাড়া গ্রামের মৃত কালিদাসের ছেলে।৪ মিনিট আগে
নরসিংদীর মাধবদীতে সাজ্জাদ হোসেন (২২) নামে এক যুবককে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর প্রেমিকার পরিবারের বিরুদ্ধে। এর জেরে ক্ষিপ্ত ওই যুবকের স্বজনেরা ওই প্রেমিকার বাড়িসহ কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের রাউজানে এক যুবদল কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল রোববার (২৬ এপ্রিল) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার কদলপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের শমসেরপাড়া সড়কে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
নাটোরে বাক্প্রতিবন্ধী ছেলের হাতে শাহিদা বেগম (৫৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ছেলে আরিফকে (৩৫) আটক করেছে পুলিশ। লাশের পাশ থেকে রক্তমাখা একটি মসলা বাটার শিল জব্দ করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে